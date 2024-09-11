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أخبار مصر

البترول: صفقة الاستحواذ على سنتامين لن تؤثر بحقوق الدولة في منجم السكري للذهب

المهندس كريم بدوي،
المهندس كريم بدوي، فيتو
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علقت وزارة البترول  والثروة المعدنية على صفقة استحواذ شركة أنجلو أشانتي على شركة سنتامين المالك الوحيد للشركة الفرعونية لمناجم الذهب شريك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في منجم السكري للذهب.

الصفقة لن تؤثر على حقول الدولة في منجم السكري 

وأكدت الوزارة أن الصفقة ليس لها أي تأثير على حقوق الدولة المصرية في منجم السكري وإيراداته، حيث تظل أحكام اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٩٤ هي السارية بكافة بنودها، وهي التي تحكم العلاقة بين الأطراف المساهمين (الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية  والشركة الفرعونية).

وأوضحت: ستظل شركة السكرى لمناجم الذهب هي الشركة المشتركة والقائمة بالعمليات كما هي دون أي تعديل، ويدار منجم السكري بواسطة شركة السكري لمناجم الذهب باعتبارها هي الشركة القائمة بالعمليات وفقا لأحكام اتفاقيات الامتياز.

وقالت الوزارة: شركة السكري هي شركة مشتركة بنسبة ٥٠٪؜ لهيئة الثروة المعدنية و٥٠ ٪؜ للشركة الفرعونيّة لمناجم الذهب، الأمر الذي لا يرتب هذا الاستحواذ أي تأثير على الشركة القائمة بالعمليات.  أن هذه الصفقة التي تمت هي صفقة تجارية بين شركتين عالميتين مدرجتين بالبورصة، حيث إن شركة سنتامين مدرجة ببورصة لندن، وشركة أنجلو جولد اشانتي مدرجه ببورصة نيويورك، الأمر الذي لا يستلزم موافقة الجانب المصري على إتمام تلك الصفقة، لأن الاستحواذ يشمل جميع أسهم شركة سنتامين وبجميع مناطق عملها بالعالم..

وشددت على أن وجود شركة انجلو اشانتي والتي تحتل المرتبة الرابعة على العالم فى تصنيف الشركات المنتجة للذهب للعمل والاستثمار فى قطاع التعدين المصري هو شهادة عالمية على ثقة الشركات العالمية فى مناخ الاستثمار بمصر ودليل قاطع على نجاح سياسة الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونتوقع بعد هذه الخطوة اقبال اكثر من شركة عالمية أخرى للعمل في مصر.

 

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