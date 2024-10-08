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رياضة

زمالك 2009 يفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف في دوري الجمهورية (صور)

زمالك 2009
زمالك 2009

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009 على الإسماعيلي بهدف دون رد، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الجمهورية للناشئين.

سجل هدف الزمالك أحمد صفوت في الدقيقة 55 من زمن اللقاء.

سيطر لاعبو الزمالك على مجريات المباراة منذ بدايتها، وصنعوا فرص عديدة، استطاعوا خلالها تسجيل هدفًا، وإضاعة بعض الفرص المحققة الأخرى، وظهور جميع اللاعبين بحالة بدنية وفنية قوية.

وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق كل من، حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وبدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم، وحازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لحراس المرمى بالقطاع، وشكري حسن المدير الإداري للقطاع.

وقدم حسين السيد عضو مجلس الإدارة، وبدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم، التهنئة للاعبين والجهاز الفني عقب انتهاء اللقاء، وطالبوهم بمواصلة العمل بكل قوة من أجل الاستمرار في الانتصارات.

يقود فريق 2009 كل من، سامي عبد الحليم مدربًا، معتز صلاح مساعدًا للمدرب، وليد عبد الكريم مدربًا لحراس المرمى، خالد عمران إداريًا، ماهر محمد إخصائيًا للإصابات والتأهيل، سيد معتز معدًا بدنيًا، عمرو عيسى محللًا للأداء، يوسف سيد مسئولًا للمهمات.

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