محلل سياسي يكشف الأضرار الكارثية على أمريكا خلال عام من حرب غزة

كشف الدكتور أحمد رفيق عوض، المحلل السياسي ورئيس مركز القدس للدراسات، تداعيات حرب غزة على ما يعرف بالقيم الأمريكية التي تم تسويقها للعالم على مدار عشرات السنين، بسبب العام الذي جرت فيه حرب غزة وانتهاكات الاحتلال بمساندة أمريكية كاملة.

حرب غزة، عام من الفضائح للقيم الأمريكية

وأضاف عوض: كانت سنة من الفضائح طفحت بالأكاذيب والنفاق وتغذية الموت والتجويع والترويع والتهجير على البث الحي والمباشر، مضيفا: رأى العالم على مدار 12 شهرا كيف استطاعت أمريكا واسرائيل إجهاض كل الأصوات العاقلة، والمظاهرات الرافضة، والقرارات الدولية، وجميع الجهود التي حاولت إيقاف المذبحة الدائرة في غزة.

وأضاف: خسارات أمريكا لا تنحصر في تدمير القيم وتهشيم الصورة التي أرادت دائما أن تقدمها للعالم، بل تمثلت هذه الخسارات في كسر إرادة المنطقة أيضًا، مؤكدا أن مساندة إسرائيل بهذه الفجاجة، خربت كل الجهود السابقة للقبول بإسرائيل وإدماجها في المنطقة.

واختتم: ما حدث خلال عام بمساندة أمريكية، أكد أن الكيان الصهيوني قادر على تدمير كل شيء، مردفا: الكيان الغاضب المجنون، الذي يريد فرض الخوف على الجميع وليس الحب،، لن يكون مقبولًا من أحد، لا هو ولا داعميه.

خسائر غزة من الحرب على مدار عام كامل

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن النزاع في غزة أدى خلال عام إلى استشهاد 6 % من إجمالي السكان أو إصابتهم، وذكرت أن عددا كبيرا من المصابين نساء وأطفال ويواجهون إعاقات دائمة، مبينة أن يقرب من 1000 عامل صحي لقوا حتفهم في غزة خلال عام، كما أعلنت المنظمة أنه تم التحقق من 36 هجوما على المرافق الصحية في لبنان منذ أكتوبر الماضي.

تفاصيل إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على تل أبيب ووسط إسرائيل

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد قالت إن صفارات الإنذار دوت في وسط إسرائيل 3 مرات أمس، بعد إطلاق صواريخ من غزة ولبنان واليمن.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه تل أبيب ووسط إسرائيل.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه تل أبيب الكبرى، مضيفا أن سلاح الجو اعترض بعضها وسقط الباقي في مناطق مفتوحة.