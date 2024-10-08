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رياضة

ليس عمر مرموش، ليفربول يستهدف صفقة جديدة من الدوري الألماني لخلافة محمد صلاح

عمر مرموش ومحمد صلاح
عمر مرموش ومحمد صلاح مع منتخب مصر

عمر مرموش، كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن ليفربول الإنجليزي يستهدف صفقة جديدة من الدوري الألماني، لخلافة محمد صلاح نجم الريدز، في حالة فشل التعاقد مع عمر مرموش لاعب منتخب مصر وآينتراخت فرانكفورت.

وكشف فلوريان بليتينبيرج الصحفي بشبكة "سكاي" ألمانيا، أن ليفربول يستهدف التعاقد مع كريم أديمي مهاجم فريق كرة القدم الأول بنادي بوروسيا دورتموند، كخليفة محتمل لـ محمد صلاح، حيث سيكون التعاقد مع أديمي خطة بديلة في حالة عدم التعاقد مع عمر مرموش، ولا يمانع النادي في التعاقد مع الثنائي، خاصة وأن هناك شكوكا حول مستقبل محمد صلاح مع الريدز مع نهاية عقده في يونيو المقبل.

ما يقلق ليفربول هو الإصابات المتكررة لصاحب الـ22 عامًا، رغم تألق كريم أديمي في الموسم الماضي ببطولة  دوري أبطال أوروبا وقيادة دورتموند إلى النهائي، قبل الخسارة أمام ريال مدريد.

وتتجه أنظار ليفربول إلى التعاقد مع النجم المصري عمر مرموش من آنتراخت فرانكفورت الألماني في الموسم المقبل.

وقال موقع caughtoffside البريطاني إن ليفربول يراقب وضع عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال الفترة الحالية، حيث يسعى الريدز إلى ضمه كما يستعين بنجمه محمد صلاح من أجل محاولة إقناع الهداف المصري بالتوقيع للريدز.

ويرتبط مرموش بعقد رسمي مع آينتراخت فرانكفورت حتى صيف 2027، حيث تعاقد النادي الألماني مع اللاعب في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع فولفسبورغ.

وارتبط اسم مرموش بالرحيل إلى الدوري الإنجليزي في ظل اهتمام عدة أندية على رأسها ليفربول وتوتنهام.

وسجل مرموش 8 أهداف مع فرانكفورت ليعتلي صدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني لكرة القدم الدوري الألماني بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه هاري كين نجم بايرن ميونخ الألماني.

كما قدّم النجم المصري 6 تمريرات حاسمة في كل المسابقات التي لعبها هذا الموسم.

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