الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جامعة عين شمس تستقبل وفدا من مدربي هيئة "أميديست" للطلاب ذوي الإعاقة

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
ads

استقبلت جامعة عين شمس، اليوم الثلاثاء، فريقًا من التقنيين والمدربين التابعين لهيئة "أميديست"،  يأتي هذا التعاون تنفيذًا للاتفاقية الموقعة بين الجامعة والهيئة، ويهدف إلى تسليم أدوات مساعدة حديثة لاستخدام الطلاب ذوي الإعاقة، مع التركيز على الطلاب ذوي الإعاقة السمعية، بغية تسهيل اندماجهم في المجتمع الجامعي.

جامعة عين شمس تستقبل وفدا من مدربي هيئة "أميديست" للطلاب ذوي الإعاقة 

هذا وسوف يقوم فريق الهيئة خلال الأيام المقبلة بتدريب العاملين بالمركز على كيفية استخدام هذه الأدوات والتقنيات المتطورة، وذلك لتأهيلهم لتدريب الطلاب ذوي الإعاقة السمعية على استخدامها بكفاءة، حيث سيسهم في تمكينهم من التواصل والتفاعل بفاعلية أكبر داخل الجامعة.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس،  وفي إطار استكمال مشروع تطوير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة. 

كذلك يأتي هذا التعاون ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها جامعة عين شمس ممثلة في قطاع التعليم والطلاب  لدعم الطلاب ذوي الإعاقة وتوفير بيئة تعليمية دامجة تسهم في تحسين جودة حياتهم الأكاديمية والاجتماعية، وتتماشى مع رؤية المركز في تحقيق مجتمع جامعي خالٍ من الحواجز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أميديست الطلاب ذوي الإعاقة جامعة عين شمس محمد ضياء زين العابدين قطاع التعليم والطلاب قطاع التعليم طلاب ذوي الاعاقة

مواد متعلقة

مصر للطيران الناقل الرسمي للوفود المشاركة في مهرجان الإسكندرية السينمائي

القابضة للمطارات: تطوير وتأهيل العنصر البشري علي رأس أولوياتنا

القابضة للمطارات: رؤية جديدة لتشغيل المطارات بمنظومات ذكية

انطلاق الأسبوع التوظيفي لجامعة عين شمس في نسخته الثالثة

القابضة للمطارات: هناك العديد من المشاريع التي ستشهدها المطارات خلال الفترة المقبلة

مطار القاهرة يجري تجربة طوارئ لحريق طائرة على المهبط (فيديو)

وفد وزارة التعليم العالي يشارك بفاعلية في مبادرة بوابات التعلم الرقمي العام بإندونيسيا

القابضة للمطارات: خطة شاملة لزيادة الطاقة الاستيعابية بمطار القاهرة

الأكثر قراءة

هل تفكر في شراء حصة بمنجم السكري؟ الرد مفاجأة من نجيب ساويرس

وفاة الملحن الشاب محمد عبد المجيد

نجيب ساويرس يكشف رؤيته لتطوير النادي الأهلي وموقفه من شراء أسهم فيه

بسبب برنامج شكرا مليون.. بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال (فيديو جراف)

الكاف يوقع عقوبة علي الأهلي بسبب الجماهير، تعرف على التفاصيل

خبير عسكري يكشف رسالة السيسي للخارج من حضور تفتيش حرب الفرقة السادسة

الأهلي يُسرع في تجهيز صفقته الجديدة استعدادا للسوبر المصري

لإحالته للنيابة غدا، ترحيل الفنان طارق ريحان إلى قسم الزاوية الحمراء

منوعات

المزيد

الخبراء الروس يطورون طابعة ثلاثية الأبعاد بمواصفات مميزة

علماء الفلك يكتشفون مجرة ​​قرصية دوارة للمرة الأولي

مفاجأة سارة، البشرية تقترب من الحدود البيولوجية لطول العمر

من وراء الكواليس، العائلة المالكة في بريطانيا تستعد لتنصيب ويليام الخامس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 8/10/2024

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، البلطي يرتفع جنيهين في سوق العبور

المانجو تتراجع 7 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بسبب برنامج شكرا مليون.. بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وجوب الغيرة على الحرمات وأهميتها في الإسلام

حكم قراءة سورة الحديد يوم الثلاثاء وسؤال الله بها وفضلها

بالدليل من القرآن والسنة، ما حكم العلم وأهميته في الإسلام؟

المزيد
الجريدة الرسمية