استقبلت جامعة عين شمس، اليوم الثلاثاء، فريقًا من التقنيين والمدربين التابعين لهيئة "أميديست"، يأتي هذا التعاون تنفيذًا للاتفاقية الموقعة بين الجامعة والهيئة، ويهدف إلى تسليم أدوات مساعدة حديثة لاستخدام الطلاب ذوي الإعاقة، مع التركيز على الطلاب ذوي الإعاقة السمعية، بغية تسهيل اندماجهم في المجتمع الجامعي.

جامعة عين شمس تستقبل وفدا من مدربي هيئة "أميديست" للطلاب ذوي الإعاقة

هذا وسوف يقوم فريق الهيئة خلال الأيام المقبلة بتدريب العاملين بالمركز على كيفية استخدام هذه الأدوات والتقنيات المتطورة، وذلك لتأهيلهم لتدريب الطلاب ذوي الإعاقة السمعية على استخدامها بكفاءة، حيث سيسهم في تمكينهم من التواصل والتفاعل بفاعلية أكبر داخل الجامعة.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وفي إطار استكمال مشروع تطوير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة.

كذلك يأتي هذا التعاون ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها جامعة عين شمس ممثلة في قطاع التعليم والطلاب لدعم الطلاب ذوي الإعاقة وتوفير بيئة تعليمية دامجة تسهم في تحسين جودة حياتهم الأكاديمية والاجتماعية، وتتماشى مع رؤية المركز في تحقيق مجتمع جامعي خالٍ من الحواجز.