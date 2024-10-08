شارك قطاع التعليم والطلاب - الإدارة العامة لرعاية الشباب – إدارة النشاط الفني بالمعرض السنوي لذاكرة أكتوبر في الدورة 17 والذي تنظمة هيئة البحوث العسكرية، والذي أقيم في مقر بانوراما حرب أكتوبر خلال الفترة من الثالث وحتى السادس من اكتوبر الجاري، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

جامعة عين شمس تشارك بالمعرض السابع عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2024

وشاركت الفرق والمنتخبات الفنية للجامعة بجميع المجالات الفنية من فنون تشكيلية حيث اقيم معرض الجامعة داخل البانوراما خلال فترة الاحتفالية على مدار أربعة أيام كما شارك منتخب كورال الجامعة في حفل افتتاح المعرض كما شارك كورال هارموني عربي بقيادة المايسترو محمود وحيد بالعديد من الأغاني الوطنية



كما اقيم حفل خاص لكورال هارموني عربي يوم السبت الموافق الخامس من اكتوبر بالإضافة إلى فريق الفنون الشعبية والذي قدم تابلوه تعظيم سلام من تصميم وتدريب الفنان حسن شحاته كما قدم منتخب أكابيلا الجامعة قدم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية لفترات زمنية مختلفة.