محافظ الدقهلية يستعرض ملف تطوير ورفع كفاءة مدينة جمصة

استعرض اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ما تم تنفيذه من إجراءات بشأن تطوير ورفع كفاءة مدينة جمصة.

وتقرر رفع كفاءة وتطوير المشايات المؤدية إلي الشاطئ بطول 7 كيلو مترات، وحصر 17 قطعة أرض بجمصة سيتم طرحها للاستثمار السكني والفندقي والتجاري والترفيهي والخدمي وفقا للإجراءات القانونية.

وعقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التي تم تنفيذها بشأن تطوير ورفع كفاءة مدينة جمصة.

وذلك بحضور الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية واللواء محمد صلاح ابو كريشه وكيل الوزارة السكرتير العام والعميد أركان حرب الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ وعصام حجاج مدير عام الاستثمار والتنمية الاقتصادية والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة والدكتور أحمد عاطف بكلية هندسة المنصورة ومسئولي الشئون القانونية والشئون الهندسية والتخطيط والاستثمار والأملاك والتعاقدات والبيئة.



وتناول "مرزوق" خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للإجراءات التي تم اتخاذها بشأن اعمال التطوير بمدينة جمصه.

وأوضح "مرزوق"انه تقرر رفع كفاءة وتطوير المشايات المؤدية إلي الشاطئ بطول 7 كيلو مترات وذلك تخفيفا للعبء عن المصطافين ورواد شاطئ جمصة خلال فصل الصيف، كما استعرض اللواء"مرزوق"الحصر بشأن قطع اراضي بالمدينة والذي تم تنفيذه من خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض حيث تم حصر 17 قطعة ارض بجمصة تقرر طرحهم للاستثمار السكني والفندقي والتجاري والترفيهي والخدمي وفقا للإجراءات القانونية ووفقا لما تصلح له تلك الأراضي.



ووجه "مرزوق" بسرعة الانتهاء من تسمية المشروعات الاستثمارية علي الخريطة الخاصة بالتطوير وكيفية الطرح والاستخدام لكل قطعة علي حدة وقد وجه محافظ الدقهلية الشكر للمستشار العسكري علي جهوده المبذولة بشأن موافقات القوات المسلحة علي التطوير المزمع تنفيذه بالمدينة وشاطئ جمصه،كما وجه اللواء"مرزوق" الشكر والتقدير لجميع أعضاء اللجنة المسئولة عن تنفيذ التطوير المطلوب.

وقال اللواء"مرزوق"اننا نسابق الزمن ونستخدم كل أدواتنا من أجل تحقيق نتائج ملموسة لتطوير مدينة جمصة.

وكان " مرزوق " قد استعرض التصميمات التي تم اعدادها لتوسعة وتطوير الكورنيش والاستغلال الامثل لقطع الاراضي التي تم حصرها لاستغلالها الاستغلال الامثل.

واشار "مرزوق"انه يريد تحويل مدينة جمصة الي مدينة سياحية ترفيهية عصرية تتسع لاقامة بها دائما في فصلي الصيف والشتاء

وطالب "مرزوق"بضرورة وسرعة الانتهاء من استكمال كافة الخدمات الصحية والتعليمية وانشاء اسواق حضارية بالمدينة لتكون مناسبة للاقامة بها بشكل دائم.



ووجه " المحافظ " لرئيس مدينة جمصه باستمرار أعمال النظافة العامة بالمدينة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات ورفع الاشغالات وتوفير كافة الخدمات للمصطافين والرواد والمقيمين.

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