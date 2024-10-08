الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

خبير عسكري أردني يكشف فشل خطة الاحتلال الإسرائيلي خلال معركته مع حزب الله

حزب الله اللبناني،
حزب الله اللبناني، فيتو

قال قاصد محمود، نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية الأسبق: إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد إخراج حزب الله من المعادلة العسكرية والقضاء على إمكانياته.

قوة حزب الله وتهديد إسرائيل

وأوضح: أنّ قوة حزب الله اللبناني تهدد إسرائيل وتقلقها، إذ لديه قوة صاروخية موجودة في الأعماق سواء في الأنفاق أو أعماق لبنان جغرافيا.

 

نجاحات حزب الله ضد إسرائيل 

وأضاف «محمود»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ حزب الله نجح من خلال مواجهاته في منع الجيش الإسرائيلي من تحقيق إنجازات أرضية على لبنان، مشيرا إلى أنّ إسرائيل لن تستطيع أن تحقق نجاحات في لبنان كما فعلت في غزة بسبب قوة المقاومة اللبنانية، كما أنّ لبنان تحظى بمساندة فرنسا لها، معلقا: «فرنسا ليست دولة عادية وأمريكا لن تغامر وتخسر فرنسا من أجل إسرائيل».

حزب الله يعلن تنفيذ 3194 عملية ضد الاحتلال بداية من 8 أكتوبر 2023

حزب الله يقصف قوة إسرائيلية بمنطقة اللبونة الحدودية

قصف إسرائيل على لبنان

وتابع: «إسرائيل مستمرة على المستوى الاستراتيجي في القصف العنيف على مناطق متفرقة بالجنوب اللبناني، كما أنّها تمثل ضغطا كبيرا على البيئة السكانية، بالتالي يطالب سكان لبنان بوقف الحرب».

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