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بالمنشار والشاكوش، الأسطى «أم عماد» أول نجارة في الأقصر (فيديو)

أم عماد أول نجارة
أم عماد أول نجارة بالأقصر

روت الأسطى دعاء علي أول نجارة موبيليا في الأقصر بجنوب الصعيد، قصة كفاحها التي بدأت منذ 13 عاما عندما توفي والدها وانفصل عنها زوجها، من أجل تربية أبنائها الثلاثة، في بث مباشر لـ بوابة «فيتو».

حكاية الأسطى دعاء بالأقصر 

تقول دعاء علي البالغة من العمر 41 عاما وشهرتها «أم عماد» أنها من أبناء محافظة المنوفية، وقبل 13 عاما مضت جاءت إلى محافظة الأقصر ليستقر العيش بها هنا، اذ كانت تساعد والدها الذي يعمل نجارا في الورشة، وعندما توفي والدها بدأت خلافات مع الشريك في الورشة وتركت العمل.


وتابعت في حديثها لـ«فيتو» إن ظروف الحياة ضاقت بها خاصة عندما حدثت خلافات زوجية وانفصلت عن زوجها آنذاك، وعندما وصلت إلى الأقصر قررت العمل في نفس المهنة التي دأبت على الشقاء بها، وهي مهنة الرجال «نجار موبيليا» وعملت في ورشة مع شريك، لكن حدثت خلافات فيما بينهما وتخلت عنه.


وأوضحت أن الجيران بمحل سكنها لم يتخلوا عنها، عدا شخص واحد، وقدموا كل الدعم والمساعدة، وأصبح لديها ورشة نجارة خاصة بها بجوار البوسطة الجديد بوسط مدينة الأقصر، تنفق منها على أولادها، كما تتحمل تعب الوقوف بالورشة والتعامل مع ألواح الخشب الكبيرة في الوقت الذي تحتاج فيه المهنة إلى رجل قوي البنيان.

 

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