الأكاديمية العربية للعلوم بالإسكندرية تستضيف بطولة العالم للبياثل والترياثل

تنطلق غدا "الأربعاء" بطولة العالم للبياثل والترياثل، وبطولة العالم لليزر - رن للأصحاء والبارالمبيين على شواطئ الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورفؤاد وتستمر حتى يوم 13 من الشهر ذاته.

وكان الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة شريف العريان أعلن عن مشاركة أكثر من 900 مشارك يمثلون 33 دولة.



ومن المقرر أن يقام اليوم "الثلاثاء" 8 أكتوبر المؤتمر الفني لليزر- رن للبارالمبيين وذلك في الثامنة مساء بأحد الفنادق، وتنطلق المنافسات غدًا الأربعاء 9 أكتوبر على شاطئ الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،وفي ذات اليوم في السادسة والنصف مساء يعقد المؤتمر الفني لبطولة البياثل والترياثل التتابع المختلط للأصحاء، وتقام منافسات الدور قبل النهائي للبياثل التتابع المختلط في السابعة صباح بعد غد الخميس.



وتشارك في البطولة دول البرازيل، بوركينا فاسو، الصين، قبرص، التشيك، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، إنجلترا، اليونان، المجر، الهند، إيران، إيطاليا، اليابان، کازاخستان، الكويت، لاتلفيا، مالي، المكسيك، موناكو، البرتغال، رومانيا، السعودية، صربيا، سنغافورة، جنوب إفريقيا، إسبانيا، تركيا، تایلاند، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ومصر البلد المضيف.