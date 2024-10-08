تفاصيل زيارة وفد القنصلية اليابانية للأقصر (صور)

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، الدكتور أحمد البرعي رئيس أقليم الصعيد والمشرف العام على فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، يرافقه القنصل الياباني «أيتو يوشيهيرو»، والمستشار والملحق الطبي بالسفارة اليابانية بالقاهرة «شيميزو إتسو» خلال زيارتهما لمنشآت الرعاية الصحية بالأقصر.

القنصلية اليابانية بالقاهرة

أكد الجانب الياباني على أعجابهم الشديد لما شهدوه من المستوى المتقدم للرعاية الصحية وجودة الخدمات المقدمة داخل المستشفيات التابعة للهيئة بالأقصر.



ومن جانبه ناقش محافظ الأقصر مع الوفد اليابانى آليات تفعيل سبل التعاون المتبادل ما بين البلدين،وخاصة تبادل الخبرات فى المجال الطبى للأرتقاء بخدمات الرعاية الصحية وجودتها.

الرعاية الصحية بالأقصر: استقبلنا 720 سائحا من 42 دولة



فيما أوضح دكتور أحمد البرعى رئيس أقليم الصعيد والمشرف العام على فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر أن زيارة الوفد بدأت بالفرع الرئيسي حيث تم تقديم شرح توضيحي عن المنشآت التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، والخدمات المقدمة بها وعدد المنتفعين المقدم لهم الخدمة،مع التأكيد على الدور المحوري الذي تقدمه المستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظه في خدمات السياحة العلاجية، حيث أستقبلت مستشفيات الأقصر خلال العام الحالي 720 سائحا من 42 دولة حتى الأن.

توجه الوفد إلى مستشفى إيزيس التخصصي للنساء والتوليد زارا خلالها الأقسام المختلفة بالمستشفى بدءًا من الطوارئ والغرف الفندقية مرورًا بالأشعة ومعمل التحاليل وصولا إلى الحضانات والعناية المركزة، وإستمعا خلالها إلى شرح تفصيلي عن الخدمات المقدمة بالمستشفى وطرق تلقي الخدمة والنظام الإلكتروني بالهيئة.

وأضاف "البرعى" أن الوفد أستكمل زيارته بتفقد مستشفى الكرنك الدولي حيث تابع الوفد أعمال قسم الأشعة والمعمل والغرفة الوطنية للطوارئ وقسم الحضانات الجارى تجهيزه وقسم العناية المركزة، القسم الداخلي والغرف الفندقيه حيث أبدوا اعجابهم الشديد بالإطلالة النيلية الخلابة للغرف الفندقية وغيرها بالمستشفى.

وأختتمت زيارة الوفد الياباني بمحافظة الأقصر بزيارة المنشآت الجديدة الجاري العمل على أفتتاحها بالمجمع الطبي الدولي والتي ستزيد بدورها الطاقة الإستيعابية للمنتفعين فضلًا عن حزم الخدمات المقدمة بالمحافظة.

وفي ختام الزيارة تقدم الوفد الياباني بالشكر والتقدير للقائمين على أعمال هيئة الرعاية الصحية بالأقصر لجهودهم لرفع كفاءة الخدمات الصحية لهذا المستوى واتباع سياسات ومعايير الجودة العالمية فضلا على الإلتزام بمعايير مكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية،و الإهتمام الشديد بالمرضى وخاصة كبار السن من تخصيص أماكن ذات تجهيزات خاصة لهم داخل المنشات الصحية.

ورافق الوفد خلال زيارته كل من دكتور محمد السنافيري مدير الإدارة المركزية للرعاية الثانوية برئاسة الهيئة، ودكتور محمد عبدالهادي مدير إدارة الرعاية الثانوية والثلاثية بفرع الهيئة بالأقصر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ