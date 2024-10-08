الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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خسائر مالية كبيرة وإصابة 5 أشخاص باختناق في حريق مخازن أقمشة بالعاشر (صور)

حريق مخازن أقمشة
حريق مخازن أقمشة بالعاشر،فيتو

شب حريق هائل بمخازن أقمشة تابع لمصنع بمنطقة C1 بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، مما أدى لخسائر مادية كبيرة وإصابة 5 أشخاص باختناقات، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى لتلقي العلاج اللازم.

الحماية المدنية تسيطر على حريق العاشر، وأعمال تبريد لمنع تجدد اشتعال النيران (صور)

وكانت  غرفة عمليات النجدة بالشرقية تلقت إخطارا بورود بلاغ بنشوب حريق بمخزن أقمشة تابع لمصنع بمنطقة C1 بمدينة العاشر من رمضان،

وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وجري الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران تماما فيما نتج عن الحريق إصابة 5 بحالات اختناق.

حريق يلتهم مصنعا بالشرقية،فيتو

وجرى نقل المصابين إلي مستشفي العاشر الجامعي لتلقي العلاج اللازم وجاراستكمال اعمال التبريد لمنع تجدد النيران مرة ثانية.

الحماية المدنية

ووضعت  الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

حريق يلتهم مصنعا بالشرقية،فيتو1

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيوت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

حريق يلتهم مصنعا بالشرقية،فيتو2

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

حريق يلتهم مصنعا بالشرقية،فيتو2

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

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