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فيديو جديد يرصد اندلاع حريق هائل بمصنع للأقمشة بالعاشر من رمضان

حريق محافظة الشرقية،فيتو
حريق محافظة الشرقية،فيتو

اندلع  منذ قليل حريق ضخم في مصنع للأقمشة بمنطقة C1 بمدينة العاشرمن رمضان محافظة الشرقية ، وعلى الفور تمكن رجال الحماية المدنية من فصل الكهرباء وفرض كردون أمني في محيط المصنع نشب فيه الحريق.

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وتداول رواد التواصل الاجتماعي، فيسبوك، مقطع فيديو يرصد حجم الحريق الضخم الذي نشب في المصنع.

وأكد شاهد عيان أن النيران امتدت بسرعة كبيرة ، وتطايرت ألسنة اللهب والدخان بكثافة كبيرة، وعلى الفور هرع الأهالي بتوجيه نداء استغاثة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده بشكل أكبر.

مشاهد من حريق مصنع بالعاشر من رمضان،فيتو

ويجري رجال المعمل الجنائي، أعمال الفحص للكشف عن أسباب نشوب الحريق.

الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحريق

الجدير بالذكر، أن قوات الحماية المدنية دفعت بعدد من سيارات الإطفاء، للسيطرة على حريق نشب بمصنع بمدينة العاشر من رمضان.

كانت تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارا بنشوب حريق بمصنع بمدينة العاشر من رمضان وتم الدفع بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف تحسبا لوقوع طارئ وجار السيطرة على الحريق وإخماده، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة  للعرض على النيابة العامة للتصرف.

مشاهد من حريق مصنع بالعاشر من رمضان،فيتو1

الحماية المدنية
 

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

مشاهد من حريق مصنع بالعاشر من رمضان،فيتو2

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيوت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

مشاهد من حريق مصنع بالعاشر من رمضان،فيتو3

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

ويتم تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكي أو التلقائي في المباني وتستخدم أنظمة الإنذار الاتوماتيكية في الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

مشاهد من حريق مصنع بالعاشر من رمضان،فيتو4

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.

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