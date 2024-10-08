رئيس مركز دكرنس يتابع أعمال تلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء
يشهد مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية حالة حراك علي مدار الساعة لمتابعة أعمال المركز التكنولوجي ، وتلقى طلبات التصالح والعمل علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين، ومتابعة لجنة التصالح والمتغيرات المكانية برئاسة المركز
يأتي ذلك وفقا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمتابعة أعمال المركز التكنولوجي بالمراكز وتقديم أفضل خدمة للمواطن.
طلبات التصالح علي مخالفات البناء
حيث قام المحاسب هانى سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس اليوم بمتابعة تلقى طلبات التصالح علي مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد بالمركز التكنولوجي ومتابعة أعمال اللجنة الفنية بالمحافظة والمتغيرات المكانية.
تقديم كافة أوجه التيسيرات والتسهيلات للمواطنين
وشدد على تقديم كافة أوجه التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، والتأكيد على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وبما يحقق الصالح العام.
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