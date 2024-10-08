تنفيذ حملة إزالات على الأرض الزراعية في دكرنس بالدقهلية

شنت رئاسة مركز دكرنس بمحافظة حملة مكبرة استهدفت تنفيذ إزالة كلية حتى سطح الأرض تعديا على الأرض الزراعية بعزبة بحر الشقر التابعة للوحدة المحلية بأشمون الرمان.

وذلك تنفيذاََ لتعليمات رئيس الجمهورية بشأن التصدى لمخالفات البناء بنطاق المركز فى المهد ،

وتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية





حيث قامت رئاسة مركز ومدينة دكرنس برئاسة المحاسب هانى سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس

، بتنفيذ إزالة كلية حتى سطح الأرض تعديا على الأرض الزراعية بعزبة بحر الشقر التابعة للوحدة المحلية باشمون الرمان.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاََ للقانون، وعرض المخالفين علي النيابة المختصة في حضور زينب السعيد رئيس الوحدة المحلية باشمون الرمان ومعاونيها



هذا وقد أكد أنه سيتم استبعاد أي موظف أو مسئول متقاعس عن أداء عمله ، لافتًا إلى أنه لا تهاون فى حق الدولة، وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض الواقع بدون ترخيص



وأكد بأن الحكومة تعمل على حماية مقدرات الدولة وممتلكاتها من أي عبث أو تعديات ونحن بدورنا كتنفيذيين لن نسمح بمخالفة القانون موضحًا أن أي مخالفات تُرْصَد من خلال القمر الصناعي كمتغير لحظة بلحظة فاحرض دائمًا أن يكون متغيرك قانوني لعدم المساءلة القانونية



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