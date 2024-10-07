رئيس مدينة دكرنس يتفقد جاهزية معدات النظافة (صور)

ترأس المحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس في محافظة الدقهلية حملة في أول يوم عمل له، تفقد خلالها شوارع المدينة والحملة الميكانيكية بالمدينة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.



حيث قام المحاسب هانى سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس بتفقد شوارع المدينة والحملة الميكانيكية، بمتابعه الأعطال داخل الحملة وخروج معدات النظافة وتوزيعها علي شوارع المدينة.

متابعه الاعطال داخل الحمله

ووجه رئيس المركز بمتابعه الاعطال داخل الحمله التى تتم بالمعدات والسيارات وخروج معدات النظافة وتوزيعها علي شوارع المدينة وإحضار قطع الغيار اللازمه للصيانه ومتابعه غسيل السيارات بالحمله الميكانيكيه.

جاء ذلك بحضور مدير النظافه العامه بالمدينه ومدير الحمله الميكانيكيه.

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