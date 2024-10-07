الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس مدينة دكرنس يتفقد جاهزية معدات النظافة (صور)

رئيس دكرنس بالشوارع،
رئيس دكرنس بالشوارع، فيتو

ترأس المحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس في محافظة الدقهلية حملة في أول يوم عمل له، تفقد خلالها شوارع المدينة والحملة الميكانيكية بالمدينة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.
 

حيث قام المحاسب هانى سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس بتفقد شوارع المدينة والحملة الميكانيكية، بمتابعه الأعطال داخل الحملة وخروج معدات النظافة وتوزيعها علي شوارع المدينة.

متابعه الاعطال داخل الحمله 

ووجه رئيس المركز بمتابعه الاعطال   داخل الحمله التى تتم بالمعدات والسيارات وخروج معدات النظافة وتوزيعها علي شوارع المدينة وإحضار قطع الغيار اللازمه للصيانه ومتابعه غسيل السيارات بالحمله الميكانيكيه.

جاء ذلك بحضور مدير النظافه العامه بالمدينه ومدير الحمله الميكانيكيه.

محافظ الدقهلية يدشن المرحلة الثانية من عقد بناء قدرات العاملين بمنظومة المخلفات الصلبة

شباب الدقهلية: أبطال المصارعة والجودو يحرزون مراكز متقدمة باللقاء التقييمي التنافسي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الحملة الميكانيكية الدوريات العالمية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية النظافة العامة المرحلة الثانية المخلفات الصلبة هاني سليمان محافظ الدقهلية منظومة المخلفات الصلبة مركز ومدينة دكرنس

مواد متعلقة

القصة الكاملة للتحقيق في مقتل نجل سفير سابق بالشيخ زايد.. السرقة سبب الجريمة.. ومفاجآت في اعترافات المتهمين

الشهابي يتفقد شاطئ قادرون بدمياط الجديدة (صور)

الزراعة تنفى إغلاق حديقة الزهرية بالزمالك

انطلاق مبادرة "بداية" بقطاع التعليم والطلاب في جامعة المنصورة

الأكثر قراءة

بسبب برنامج شكرا مليون، تفاصيل بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال

هدد بالانتحار، القبض على فنان شهير هارب من أحكام قضائية بأكتوبر

إسرائيل تكشف حقيقة استشهاد هاشم صفي الدين عقب استهدافه في غارة جوية

لجنة الكرة الجديدة في الزمالك تثير الجدل لـ 3 أسباب

بعد تسببه في انتشار موت الفجأة بين الشباب، جمال شعبان يكشف سر وباء العصر

تفاصيل اجتماع السيسي مع مدبولي ووزير المالية (فيديو)

أبو عبيدة يكشف مصير الأسرى ويوجه رسالة قاسية لقادة الاحتلال بشأن اغتيال هنية ونصر الله

ميدو: عرض قندوسي للبيع قرار سليم 100% رغم خسارة الأهلي ماديا

منوعات

المزيد

مشاهد مؤثرة تحت القصف الإسرائيلي، لبنانية ترفض النزوح من منزلها دون قمصان برشلونة

شاب صعيدي يقلد نصر الدين طوبار بالمترو يثير الدهشة، والنشطاء: فكرنا بجيل العمالقة (فيديو)

يستخدم فرشاة، تطوير روبوت قادر على الرسم بأسلوب الفنان التشكيلي

الكشف عن مخطوطات قديمة من مكتبة خان القرم

المزيد

خدمات

المزيد

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الاثنين 7/10/2024

أسعار النحاس اليوم الإثنين

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الاثنين

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

الاتهامات الموجهة لمرتكبي واقعة فبركة سحر مؤمن زكريا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عمير بن أبي وقاص "أصغر شهيد في الإسلام"

كيف اهتم الإسلام بتعليم الإنسان الآداب الراقية؟ الإفتاء توضح

الإفتاء: الاستعانة بذوي الخبرة وأهل الاختصاص في علاج الإدمان مطلوب شرعًا

المزيد
الجريدة الرسمية