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أخبار مصر

مصر للطيران الناقل الرسمي للوفود المشاركة في مهرجان الإسكندرية السينمائي

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو
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شاركت مصر للطيران بدور الناقل الرسمي للدورة الأربعين لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة الإسكندرية، بحضور كوكبة من صناع السينما في مصر والمنطقة العربية ومنطقة البحر المتوسط.

وياتي ذلك في إطار رعاية مصر للطيران لمختلف الأحداث الهامة التي تستضيفها مصر وخاصة الأحداث الثقافية والفنية والمناسبات الدولية. 

وقامت مصر للطيران بتقديم رعايتها ودعمها الكامل لضيوف المهرجان القادمين علي متن رحلاتها الدولية إلي القاهرة والإسكندرية وذلك من خلال تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمشاركين، بداية من حجز التذاكر وحتي إقلاع وهبوط الطائرة بشكل يضمن لضيوف المهرجان الاستمتاع برحلتهم في جو من الراحة والأمان.

 

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