ليزا ماري بريسلي في مذكراتها: مايكل جاكسون كان بِكْرا حتى بلغ سن الـ ٣٥

مايكل جاكسون، كشفت تقرير لمجلة “people”، أن مايكل جاكسون كان بِكْرا، حتي بلغ سن الـ ٣٥ عاما، وقابل ابنة ألفيس بريسلي، ليزا ماري بريسلي.

ليزا ماري بريسلي تتحدث عن علاقتها الحميمة مع مايكل جاكسون

وتروي ليزا ماري بريسلي، في مذكراتها التي كتبتها قبل وفاتها، تفاصيل حميمية عن علاقتها بملك البوب الراحل مايكل جاكسون.

وتكتب بريسلي في الكتاب: “عندما كانت علاقتهما عاطفية، أخبرني أنه ما زال بِكْرا، أعتقد أنه قبّل علاقتي به، كان علي علاقة، بتاتوم أونيل، وبروك شيلدز، ولم يكن ذلك جسديًا باستثناء قبلة.. كما قال مايكل لها، إن مادونا حاولت أيضًا الارتباط به مرة واحدة من قبل، لكن لم يحدث شيء بينهما”.

وأوضحت ليزا، في مذكرتها، أنها كنت مرعوبة، لأنها لم ترغب في اتخاذ الخطوة الخاطئة في علاقتهم".

وتزوج الثنائي، في مايو 1994 عندما كان جاكسون يبلغ من العمر 35 عامًا، وكانت بريسلي تبلغ من العمر 25 عامًا - بعد أسابيع فقط من طلاقها من كيو، وتزوجا لأكثر من عامين قبل طلاقهما في أغسطس 1996.

فيلم عن حياة مايكل جاكسون

في سياق متصل، أعلن استديو لايونزجيت، أن جعفر جاكسون (26 عامًا) نجل شقيق مغني البوب الراحل مايكل جاكسون يجسد شخصية عمه في فيلم السيرة الذاتية الذي يحمل اسم "مايكل - Michael".

وأضاف ليونزجيت في بيان أن "مايكل" يضطلع بمهمة استكشاف "الرجل المعقد الذي أصبح ملك البوب" وأحد أشهر الشخصيات في هذا الكوكب، مشيرا إلى أنه من المقرر عرض الفيلم بتاريخ 18 أبريل 2025.