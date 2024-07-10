نجل ريهانا وحبيبها يروجان لعلامتها التجارية (صور)

ريهانا ، روج آيساب روكي، حبيب المغنية وسيدة الأعمال ريهانا، وابنها RZA، لعلامتها التجارية، الخاصة بالملابس Fenty، خلال جلسة تصوير جديدة.

وظهر كلا من آيساب روكي وابنه، وهما يستعريضان، التصميمات الجديدة، لملابس Fenty، الخاصة بالمجموعة الرجالية.

ريهانا عن ألبومها القادم: سيكون مذهلا

في سياق متصل، تحدثت النجمة ريهانا وسيدة الأعمال، عن ألبومها الجديد، الذي طال انتظاره.

وقالت ريهانا في تصريحات إعلامية عبر تليفزيون اكسترا: “سوف يصبح مذهل.. يجب أن يكون كذلك.. وهذا هو السبب الوحيد لعدم إصداره بعد... يجب أن يكون هناك عرض للنمو... أريد أن ألعب به، وأستمتع به وأظهر حقًا مكانتي في عالم الموسيقي”.