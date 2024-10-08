وكيل صحة الدقهلية يشهد انطلاق فعاليات الدورات التدريبية لمقدمي المشورة الأسرية

شهد الدكتورتامر مدكور وكيل صحة الدقهلية اليوم الثلاثاء تدشين فعاليات الدورات التدريبية لمقدمي المشورة الأسرية وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية.

كوادر جديدة من مقدمي المشورة الأسرية

وصرح وكيل الوزارة أن الدورات تعمل على خلق كوادر جديدة من مقدمي المشورة الأسرية،بوحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات والمستشفيات التي تقدم الخدمة الطبية في تخصصات النساء والتوليد ورعاية حديثي الولادة، لتتكامل هذه الفرق مع القابلات والرائدات والفريق الصحي، لضمان تحقيق نتائج المبادرة الرئاسية.

تقديم المشورة الأسرية المتكاملة

وكشف تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى ومنسق عام المبادرات الرئاسية أن الدورات تستهدف تقديم المشورة الأسرية المتكاملة، وزيادة معدلات الولادات الطبيعية الآمنة والرضاعة الطبيعية وتخفيض الولادات القيصرية غير المبررة طبيا،علاوة على وتطوير خدمات حديثي الولادة ومن ثم تلافي مضاعفاتها التي تهدد الأم، وتخفيض معدلات إصابة المواليد بالعديد من الأمراض أبرزها التوحد والتقزم وزيادة معدلات دخول الحضانات.

الدورات تعمل من خلال 4 مجموعات



بدورها أوضحت الدكتور إيمان سلامة منسق مبادرة الألف يوم الذهبية ومدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة أن الدورات تعمل من خلال 4 مجموعات وتستمر لمدة 4 أيام بمستشفيات الجلدية والحميات والرمد وإدارة المعامل.

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