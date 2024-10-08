الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك ختام تعاملات اليوم

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر الدولار، شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه استقرارا ختام حركة تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 في البنك المركزي.

وترصد “فيتو”، أولا بأول حركة الدولار  الأمريكي مقابل الجنيه، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة. 

 

البنك المركزي المصري  - فيتو

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

 وسجل  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

 

بنك مصر - فيتو 

 

سعر الدولار في بنك مصر 

 وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 48.49 جنيه للشراء و48.59 جنيه للبيع.

 

 

 

 

البنك الأهلى - فيتو 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري حوالي 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

البنك التجارى - فيتو 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي  حوالي 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

بنك قطر - فيتو 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

 

بنك الإسكندرية - فيتو 

سعر الدولار في بنك بالإسكندرية

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك الإسكندرية حوالي 48.51 جنيه للشراء و48.61 جنيه للبيع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

CIB الدولار في البنك التجاري سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB سعر الدولار فى البنك الأهلي سعر الدولار في البنك المركزي المصري سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الاهلى المصرى سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

مواد متعلقة

إلى أين يتجه مؤشر الذهب بالتداولات العالمية؟، الأونصة وصلت لهذا السعر

ارتفاع سعر الدولار 23 قرشا أمام الجنيه بالبنك المركزي (آخر تحديث)

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024

أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024

10 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

ثروة ووقود للحروب.. ملوك الألماس فى العالم (فيديوجراف)

سعر اليورو اليوم الإثنين 7 أكتوبر 2024 في البنوك المصرية

الأكثر قراءة

بعد مكالمة محمد رمضان وفاروق، تطورات جديدة في أزمة حكام السوبر المصري

الأرصاد الجوية: كارثة تهدد ولاية فلوريدا والسبب إعصار ميلتون

وفاة الملحن الشاب محمد عبد المجيد

مختار مختار: الأهلي يستعد لإبرام صفقتين أحدهما أجنبية، ويوجه رسالة لإمام عاشور

نجيب ساويرس يكشف رؤيته لتطوير النادي الأهلي وموقفه من شراء أسهم فيه

عدلي القيعي يكشف حقيقة استقالته من رئاسة شركة الكرة بالأهلي

محمد عبد الجليل يكتب: ألووو ألووو، الرادار اختفى يا فندم، صرخة عسكري المرور تكشف أغرب واقعة سرقة بالجيزة.. السائقون: من النهاردة مفيش مخالفات.. والسوشيال ميديا تقود إلى القبض على المتهم

القومي للاتصالات يكشف موعد بدء تشغيل خدمات الجيل الخامس

منوعات

المزيد

نوع نادر من العث يسافر لأكثر من 7 آلاف كيلومتر

 مصرع 5 مغامرين أثناء محاولتهم تسلق سابع أعلى قمة بالعالم

الخبراء الروس يطورون طابعة ثلاثية الأبعاد بمواصفات مميزة

علماء الفلك يكتشفون مجرة ​​قرصية دوارة للمرة الأولي

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الأرز اليوم الثلاثاء بالأسواق

جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة يعلن عن ملتقى توظيفي لتوفير فرص عمل

المزيد

انفوجراف

بسبب برنامج شكرا مليون.. بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية موت الأب في المنام وعلاقتها بحدوث كثير من المشكلات والأزمات

لماذا يحرص اليهود على الحياة أكثر من المشركين؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

وجوب الغيرة على الحرمات وأهميتها في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية