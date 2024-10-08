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ثقافة وفنون

عرض 11 فيلما مجانا بقصر السينما ضمن برنامج أكتوبر

قصر السينما، فيتو
قصر السينما، فيتو

يعرض قصر السينما بجاردن سيتي، 11 فيلما سينمائيا مجانا للجمهور ورواد القصر خلال شهر أكتوبر الحالي، ضمن برنامج وزارة الثقافة، وأجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة. 

عروض أفلام قصر السينما 

وتتنوع بين أفلام السينما العالمية، الآسيوية، العربية، بالإضافة إلى أفلام التحريك المقدمة للأطفال، وتعرض جميعها مجانا للجمهور في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويعقب بعضها عدد من الندوات النقدية بحضور كل من الدكتور نادر رفاعي، الناقدة نشوى نبيل، والمخرج عصام حلمي.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات البرنامج اليوم الثلاثاء مع فيلم "One Night In Maime" بنادي السينما العالمية، ويقدم نادي السينما الآسيوية في اليوم التالي فيلم  "‏krrish".

ويعرض الاثنين 14 أكتوبر فيلم "‏صائد الدبابات" بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، يليه في اليوم التالي فيلم "Hidden Figures" ضمن نادي السينما العالمية.

أما يوم الأربعاء 16 أكتوبر يتجدد اللقاء مع نادي السينما الآسيوية مع فيلم "Jab tak hal jaan".

ويعرض نادي الرواية والفيلم يوم 21 أكتوبر الفيلم العربي "الطريق المسدود"، ويشهد نادي السينما العالمية في اليوم التالي فيلم "‏Half Nelson‏"، ويعقبه في اليوم التالي فيلم "‏Ghajini" بنادي السينما الآسيوية.

وتتواصل العروض يوم 28 أكتوبر مع فيلم "‏Turbo" ضمن نادي سينما التحريك، ويعرض نادي السينما العالمية فيلم "‏Cold Mountains" في اليوم التالي.

وتختتم العروض يوم 30 أكتوبر بعرض فيلم "‏My name is Khan" ضمن نادي السينما الآسيوية.

عرض 11 فيلما مجانيا في قصر السينما ضمن برنامج سبتمبر

الثقافة تطلق ملتقى أفلام المحاولة بقصر السينما الأحد المقبل

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أفلام قصر السينما قصر السينما برنامج وزارة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة

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