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ثقافة وفنون

الثقافة تطلق ملتقى أفلام المحاولة بقصر السينما الأحد المقبل

قصر السينما، فيتو
قصر السينما، فيتو

تنطلق بعد غد الأحد في تمام السابعة مساء بقصر السينما بجاردن سيتي، أولى فعاليات ملتقى أفلام المحاولة في دورته السادسة، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن برامج وزارة الثقافة وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة. 

ملتقى أفلام المحاولة 

ويقام الملتقى هذا العام برئاسة الدكتور نادر رفاعي، أستاذ النقد الفني بأكاديمية الفنون، ويشهد تنافس 28 فيلما، ما بين الروائي القصير، الخيال العلمي، الدراما، التسجيلي وأفلام التحريك، بمشاركة عدة جهات.

وتُعرض الأفلام المشاركة بالملتقى، حتى 2 أكتوبر المقبل، وهي: الحب وحده لا يكفي، حواوشي، الهاتف، سند غابر، فن شارع، مرار بطعم الشوكولاتة، السكة حديد، آية، الصقر، حمل، مفيش حد، أسف على التأخير، بيت الورد، Clown، الرقص مع البوم، ترداد، حياة سواد، سعادة المدير العام، سيدة، طوق النجاة، عندما انطفأت الشمس، البلكونة، قطرة حياة، قهوة، صهيب، سالب نفسية، الأكوان الموازية، وكونشرتو البحر الأحمر.

الملتقى ينفذ من خلال الإدارة العامة للثقافة السينمائية، بالتعاون مع قصر السينما.

ومن المقرر أن يقام حفل الختام وتوزيع الجوائز مساء الخميس 3 أكتوبر، وتُمنح الجوائز لأفضل فيلم قصير، في المجالات سالفة الذكر، إلى جانب جوائز لجنة التحكيم الخاصة.

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