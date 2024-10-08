الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

مباراة ريال مدريد المقبلة، يستعد فريق ريال مدريد لمواجهته القادمة أمام سيلتا فيجو ببطولة الدوري الإسباني في صراعه لاستعادة الصدارة مرة أخرى.

 

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

 ويحل فريق ريال مدريد ضيفا على سيلتا فيجو في العاشرة مساء السبت الموافق 19 من أكتوبر الجاري ضمن لقاءات الجولة العاشرة بالدوري الإسباني.

 

ترتيب ريال مدريد بالدوري الإسباني

ويحتل ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني خلفا لفريق برشلونة برصيد 21 نقطة.

وفاز فريق ريال مدريد على نظيره فياريال بنتيجة 2-0 في  المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إطار لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.


جاء هدف ريال مدريد الأول عن طريق فالفيردي من تصويبة قوية في الدقيقة 14، وأحرز فينيسيوس جونيور الهدف الثاني للميرنجي في الدقيقة 73.

 

3 مدافعين شباب ضمن اهتمامات ريال مدريد 

ويسعى نادي ريال مدريد على قدم وساق لانتقاء قلب دفاع مناسب للتعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوي المقبل الذي يفتح نوافذه في يناير 2025، حسب وسائل إعلام موثوقة.

ريال مدريد هو بطل أوروبا وإسبانيا، ويهدف حاليًا لإكمال منظومته من أجل الحفاظ على ألقابه الأربع التي أحرزها الموسم الماضي، لذلك قد نشهد وافدًا جديدًا على أروقة النادي الملكي في الميركاتو الشتوي المقبل.

يعد الميركاتو الشتوي منطقة زمنية محظورة لدى ريال مدريد، حيث يقل تمامًا الاعتماد على صفقات منتصف الموسم من الرئيس فلورنتينو بيريز، الذي يحظى بسياسة واضحة، وهي إكمال الموسم باللاعبين المتاحين.

وفق صحيفة ماركا الإسبانية، يستعد ريال مدريد لكسر الروتين وإبرام صفقة شتوية عاجلة لجلب مدافع في الميركاتو المقبل، بعد أن اختلطت الأوراق في الخط الدفاعي بابتعاد النمساوي دافيد ألابا لشهور طويلة للإصابة.

يمتلك المدرب أنشيلوتي، لاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني فقط، كبديل في مركز قلب الدفاع حال أصيب ميليتاو أو رودريجر، لذلك من المهم التعاقد مع مدافع بديل، لئلا تنفرط حبات عقد الموسم من الميرنجي.

في الأساس، يستخدم أنشيلوتي اللاعب تشواميني في مركز قلب الدفاع هذا الموسم لتغطية إصابات الدفاع، وقد بدأ أوريلين إلى جانب روديجر كثنائي دفاعي في الفوز الصعب على فياريال 2-0 قبل يومين في الجولة التاسعة من الليجا.

الاسم الأبرز والأهم هو المدافع الفرنسي كاستيلو لوكيبا (21 عامًا) من فريق لايبزيغ الألماني، ولا يخفى مطلقًا اهتمام النادي الملكي بالتعاقد مع لوكيبا، المستمر منذ الموسم الماضي، علمًا بأنه قيمته التسويقية تبلغ 40 مليون يورو.

لوكيبا صاحب الأصول الأنجولية هو الهدف الرئيس للنادي الملكي في الميركاتو الشتوي المقبل 2025، وقد تحركت الإدارة بالفعل وبدأت اتصالاتها مع لايبزيغ من أجل التعاقد مع اللاعب الأعسر صاحب مباراة دولية واحدة مع فرنسا.

الاسم الثاني في لائحة الريال، هو المدافع البرازيلي الواعد فيتور رييس من فلامنغو البرازيلي (18 عامًا) الذي يقدم مستويات مبهرة مؤخرًا، علمًا بأنه دخل ضمن لائحة اهتمامات برشلونة في الأسابيع القليلة الماضية.

الاسم الثالث المقترح، هو المدافع الهولندي الدولي الواعد يوريل هاتو (18 عامًا) نجم فريق أياكس، الذي يشهد انفجارا في المستويات والسمعة، حيث قفزت قيمته التسويقية إلى 30 مليون يورو حاليًا، وهو أحد قادة أياكس.

برشلونة يسبق ريال مدريد للتعاقد مع صفقة مجانية من ليفركوزن

3 مواهب شابة على رادار ريال مدريد لدعم الدفاع

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مباراة ريال مدريد المقبلة موعد مباراة ريال مدريد المقبلة ريال مدريد سيلتا فيجو الدوري الإسباني

مواد متعلقة

برشلونة يسبق ريال مدريد للتعاقد مع صفقة مجانية من ليفركوزن

3 مواهب شابة على رادار ريال مدريد لدعم الدفاع

مبابي ينافس فينيسيوس وكارفاخال على جائزة لاعب الشهر في ريال مدريد

بعد ساعات من إصابته بالصليبي، ريال مدريد يجدد عقد كارفاخال حتى 2026

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر الدولار 23 قرشا أمام الجنيه بالبنك المركزي (آخر تحديث)

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024

تعرف على موعد تحريك أسعار خدمات الاتصالات

الكهرباء تحدد خطوات التعامل مع سارقي التيار عند طلب تركيب عداد كودي

الأهلي يُنهي تجربة بيرسي تاو ويرفض تجديد عقده

سيراميكا يعلن رسميا ضم ثلاثي بيراميدز قبل مواجهة الأهلي (صور)

إسرائيل تزعم اغتيال هاشم صفي الدين

أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024

منوعات

المزيد

مفاجأة سارة، البشرية تقترب من الحدود البيولوجية لطول العمر

من وراء الكواليس، العائلة المالكة في بريطانيا تستعد لتنصيب ويليام الخامس

الأرض على موعد مع 7 كسوفات كلية للشمس على مدار العقد المقبل

روسيا تطور ذراعا اصطناعية لاستعادة حركة اليد بعد الإصابة بالسكتات الدماغية

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الدولار 23 قرشا أمام الجنيه بالبنك المركزي (آخر تحديث)

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024

زيادة 3 جنيهات، ننشر أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 8-10-2024 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

السلام خيار استراتيجي.. رسائل السيسي خلال مراسم تفتيش الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث نبوية حول فضل الجهاد ومكانته العظيمة في الإسلام

أمين «البحوث الإسلامية»: الفتوى لها مكانة عظيمة في بناء إنسان قادر على التناغم مع الحياة

إبراهيم نجم: دار الإفتاء قصة نجاح يكتب فيها كل مفتٍ فصله

المزيد
الجريدة الرسمية