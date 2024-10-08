موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

مباراة ريال مدريد المقبلة، يستعد فريق ريال مدريد لمواجهته القادمة أمام سيلتا فيجو ببطولة الدوري الإسباني في صراعه لاستعادة الصدارة مرة أخرى.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

ويحل فريق ريال مدريد ضيفا على سيلتا فيجو في العاشرة مساء السبت الموافق 19 من أكتوبر الجاري ضمن لقاءات الجولة العاشرة بالدوري الإسباني.

ترتيب ريال مدريد بالدوري الإسباني

ويحتل ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني خلفا لفريق برشلونة برصيد 21 نقطة.

وفاز فريق ريال مدريد على نظيره فياريال بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إطار لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.



جاء هدف ريال مدريد الأول عن طريق فالفيردي من تصويبة قوية في الدقيقة 14، وأحرز فينيسيوس جونيور الهدف الثاني للميرنجي في الدقيقة 73.

3 مدافعين شباب ضمن اهتمامات ريال مدريد

ويسعى نادي ريال مدريد على قدم وساق لانتقاء قلب دفاع مناسب للتعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوي المقبل الذي يفتح نوافذه في يناير 2025، حسب وسائل إعلام موثوقة.

ريال مدريد هو بطل أوروبا وإسبانيا، ويهدف حاليًا لإكمال منظومته من أجل الحفاظ على ألقابه الأربع التي أحرزها الموسم الماضي، لذلك قد نشهد وافدًا جديدًا على أروقة النادي الملكي في الميركاتو الشتوي المقبل.

يعد الميركاتو الشتوي منطقة زمنية محظورة لدى ريال مدريد، حيث يقل تمامًا الاعتماد على صفقات منتصف الموسم من الرئيس فلورنتينو بيريز، الذي يحظى بسياسة واضحة، وهي إكمال الموسم باللاعبين المتاحين.

وفق صحيفة ماركا الإسبانية، يستعد ريال مدريد لكسر الروتين وإبرام صفقة شتوية عاجلة لجلب مدافع في الميركاتو المقبل، بعد أن اختلطت الأوراق في الخط الدفاعي بابتعاد النمساوي دافيد ألابا لشهور طويلة للإصابة.

يمتلك المدرب أنشيلوتي، لاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني فقط، كبديل في مركز قلب الدفاع حال أصيب ميليتاو أو رودريجر، لذلك من المهم التعاقد مع مدافع بديل، لئلا تنفرط حبات عقد الموسم من الميرنجي.

في الأساس، يستخدم أنشيلوتي اللاعب تشواميني في مركز قلب الدفاع هذا الموسم لتغطية إصابات الدفاع، وقد بدأ أوريلين إلى جانب روديجر كثنائي دفاعي في الفوز الصعب على فياريال 2-0 قبل يومين في الجولة التاسعة من الليجا.

الاسم الأبرز والأهم هو المدافع الفرنسي كاستيلو لوكيبا (21 عامًا) من فريق لايبزيغ الألماني، ولا يخفى مطلقًا اهتمام النادي الملكي بالتعاقد مع لوكيبا، المستمر منذ الموسم الماضي، علمًا بأنه قيمته التسويقية تبلغ 40 مليون يورو.

لوكيبا صاحب الأصول الأنجولية هو الهدف الرئيس للنادي الملكي في الميركاتو الشتوي المقبل 2025، وقد تحركت الإدارة بالفعل وبدأت اتصالاتها مع لايبزيغ من أجل التعاقد مع اللاعب الأعسر صاحب مباراة دولية واحدة مع فرنسا.

الاسم الثاني في لائحة الريال، هو المدافع البرازيلي الواعد فيتور رييس من فلامنغو البرازيلي (18 عامًا) الذي يقدم مستويات مبهرة مؤخرًا، علمًا بأنه دخل ضمن لائحة اهتمامات برشلونة في الأسابيع القليلة الماضية.

الاسم الثالث المقترح، هو المدافع الهولندي الدولي الواعد يوريل هاتو (18 عامًا) نجم فريق أياكس، الذي يشهد انفجارا في المستويات والسمعة، حيث قفزت قيمته التسويقية إلى 30 مليون يورو حاليًا، وهو أحد قادة أياكس.