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رياضة

3 مواهب شابة على رادار ريال مدريد لدعم الدفاع

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

يسعى نادي ريال مدريد على قدم وساق لانتقاء قلب دفاع مناسب للتعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوي المقبل الذي يفتح نوافذه في يناير 2025، حسب وسائل إعلام موثوقة.

ريال مدريد هو بطل أوروبا وإسبانيا، ويهدف حاليًا لإكمال منظومته من أجل الحفاظ على ألقابه الأربع التي أحرزها الموسم الماضي، لذلك قد نشهد وافدًا جديدًا على أروقة النادي الملكي في الميركاتو الشتوي المقبل.

يعد الميركاتو الشتوي منطقة زمنية محظورة لدى ريال مدريد، حيث يقل تمامًا الاعتماد على صفقات منتصف الموسم من الرئيس فلورنتينو بيريز، الذي يحظى بسياسة واضحة، وهي إكمال الموسم باللاعبين المتاحين.

3 مدافعين شباب ضمن اهتمامات ريال مدريد 

وفق صحيفة ماركا الإسبانية، يستعد ريال مدريد لكسر الروتين وإبرام صفقة شتوية عاجلة لجلب مدافع في الميركاتو المقبل، بعد أن اختلطت الأوراق في الخط الدفاعي بابتعاد النمساوي دافيد ألابا لشهور طويلة للإصابة.

يمتلك المدرب أنشيلوتي، لاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني فقط، كبديل في مركز قلب الدفاع حال أصيب ميليتاو أو رودريجر، لذلك من المهم التعاقد مع مدافع بديل، لئلا تنفرط حبات عقد الموسم من الميرنجي.

في الأساس، يستخدم أنشيلوتي اللاعب تشواميني في مركز قلب الدفاع هذا الموسم لتغطية إصابات الدفاع، وقد بدأ أوريلين إلى جانب روديجر كثنائي دفاعي في الفوز الصعب على فياريال 2-0 قبل يومين في الجولة التاسعة من الليجا.

الاسم الأبرز والأهم هو المدافع الفرنسي كاستيلو لوكيبا (21 عامًا) من فريق لايبزيغ الألماني، ولا يخفى مطلقًا اهتمام النادي الملكي بالتعاقد مع لوكيبا، المستمر منذ الموسم الماضي، علمًا بأنه قيمته التسويقية تبلغ 40 مليون يورو.

لوكيبا صاحب الأصول الأنجولية هو الهدف الرئيس للنادي الملكي في الميركاتو الشتوي المقبل 2025، وقد تحركت الإدارة بالفعل وبدأت اتصالاتها مع لايبزيغ من أجل التعاقد مع اللاعب الأعسر صاحب مباراة دولية واحدة مع فرنسا.

الاسم الثاني في لائحة الريال، هو المدافع البرازيلي الواعد فيتور رييس من فلامنغو البرازيلي (18 عامًا) الذي يقدم مستويات مبهرة مؤخرًا، علمًا بأنه دخل ضمن لائحة اهتمامات برشلونة في الأسابيع القليلة الماضية.

الاسم الثالث المقترح، هو المدافع الهولندي الدولي الواعد يوريل هاتو (18 عامًا) نجم فريق أياكس، الذي يشهد انفجارا في المستويات والسمعة، حيث قفزت قيمته التسويقية إلى 30 مليون يورو حاليًا، وهو أحد قادة أياكس.

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