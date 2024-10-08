رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتابع انتظام الدراسة بالكليات

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، انتظام العملية التعليمية بالكليات المختلفة؛ وتابع انتظام الطلاب ومحاضرات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2024-2025م..

رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتابع انتظام الدراسة بمختلف الكليات

رافق رئيس جامعة المنصورة الأهلية خلال الجولة مديرى البرامج بكليات جامعة المنصوره الأهلية الدكتورة أميرة طمان مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب والدكتورة نهى الوصيفي، مدير برنامج طب الأسنان بكلية طب الأسنان، والدكتور أحمد الشيخ، مدير برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، والدكتور إيهاب عبد الحي، مدير البرامج بكلية الهندسة والدكتور نبيل عرفات عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية وأسامة موسى المشرف العام على مقر الجامعة.

رئيس الجامعة يتفقد انتظام الدراسة

وتفقد رئيس رئيس الجامعة انتظام الدراسة بكافة كليات ومنشآت الجامعة وكذلك الخدمات المقدمة للطلاب من خدمات رعاية الطلاب، العيادة الطبية وقاعات الأنشطة الطلابية.

استطلاع آراء الطلاب حول العملية الدراسية

وحرص خاطر على لقاء الطلاب بالجامعة، كما استطلع آراءهم حول العملية الدراسية والمعوقات التى تواجههم أثناء الدراسة واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول العملية التعليمية داخل الجامعة، ووعدهم بتوفير كافة سبل الدعم والأدوات التي تساعد بالنهوض بالعملية التعليمية وكذلك تقديم الدعم الكامل لممارسة كافة الأنشطة الطلابية.

انتظام الدراسة بالقاعات الدراسية

كما تفقد انتظام الدراسة بالمدرجات والقاعات الدراسية للكليات والبرامج وتفقد تجهيزات معامل الكمبيوتر ومعامل المحاكاة والقاعات الدراسية والسكاشن، وهنأ الطلاب بالعام الجامعي الجديد.

جامعات الجيل الرابع

وقال خاطر: جامعة المنصورة الأهلية تعد من جامعات الجيل الرابع، ولقد اهتمت القيادة السياسية بإنشاء الجامعات الأهلية وإنشاء جامعة المنصورة الأهلية لتطوير التعليم العالي كجزء من المشروعات القومية والتي تعمل على إتاحة فرص وبرامج تعليمية متميزة تتناسب واحتياجات سوق العمل وتواكب المستقبل لأبنائنا الطلاب، وتم تجهيز الجامعة بأحدث الوسائل التكنولوجية والتجهيزات من مدرجات ومعامل والقاعات الدراسية كما تم الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس من جامعة المنصورة الحكومية.

الاهتمام ببناء الإنسان

كما وجه كلمة للطلاب، قائلا إن الدولة المصرية اهتمت ببناء الإنسان ووفرت لهم فرصة تعليم أفضل وأنها السبيل إلى مستقبل أفضل كما حثهم على الاجتهاد والانتظام في الدراسة لتحقيق التفوق والمشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية والمجتمعية.