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وزير الإسكان: وضع جداول زمنية مكثفة لإنهاء الأعمال وتكثيف العمالة والمعدات بالمدن الجديدة

م. شريف الشربيني
م. شريف الشربيني وزير الإسكان

 عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدة اجتماعات صباح اليوم، مع مسئولي عدد من شركات المقاولات لمتابعة سير العمل بالمشروعات التنموية والسكنية والخدمية الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة، وذلك فى إطار متابعاته الدورية والمستمرة للموقف التنفيذى لمختلف المشروعات، وبحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمكتب الفنى للوزير.


وأكد وزير الإسكان لمسئولى شركات المقاولات، ضرورة ضغط معدلات العمل بالمواقع المختلفة، ووضع جداول زمنية محددة ومكثفة لإنهاء الأعمال، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، والعمل في ورديات على مدار اليوم لسرعة إنهاء المشروعات بأعلى معايير الجودة، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.


كما أكد المهندس شريف الشربيني، حرص الوزارة على تذليل العقبات وحل المشاكل التي تواجه تقدم معدلات تنفيذ مختلف المشروعات، والتواصل الدائم مع مسئولى شركات المقاولات، لدفع معدلات العمل، وسرعة إنجاز المشروعات، وتسليم الوحدات السكنية بمختلف المشروعات لحاجزيها.

 

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