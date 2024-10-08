فوز 16 عضوا في انتخابات التجديد النصفي لاتحاد مقاولي التشييد والبناء

كشف المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد عن أسماء الفائزين في انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارته.

ضمت القائمة الجديدة للأعضاء نخبة من الخبراء والمهندسين من مختلف التخصصات، مما يعكس حرص الاتحاد على تحقيق التوازن بين الخبرة والشباب.

جاء الفائزون في الانتخابات من خبرات متميزة في مجال الإنشاءات والمقاولات العمومية والطرق والكباري والمباني ليسهم هذا التنوع في تعزيز قدرات الاتحاد ومساهمته في تطوير قطاع البناء والتشييد في مصر.

وضمت قائمة الفائزين الجدد بعضوية مجلس الادارة الجديد رجل الأعمال والسياسي البارز المهندس داكر عبد اللاه، والنائب ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ، فوزي الرفاعي أمين حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، والنائب حسن فتحي ابو قديره عضو مجلس النواب والمهندس احمد العصار والدكتور ممدوح محمد محمود نجل المهندس محمد محمود مؤسس اتحاد المقاولين المهندس عمرو العشماوي والمهندس الجميل يونس عطوة،و أحمد ربيعي أحمد إسماعيل، و المهندس اشرف النعناعي عرفه مريزق المهندس اشرف الحفناوي.