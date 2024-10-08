الإسكان تشارك بورشة عمل ينظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالأردن

شاركت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار وزير الإسكان - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، صباح اليوم، فى ورشة عمل ينظمها المكتب الإقليمي ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالمملكة الأردنية الهاشمية، تحت عنوان "الطريق إلى WUF12: سُبُل الإسكان المستدام والشامل والميسور في المنطقة العربية"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



وأوضحت المهندسة نفيسة محمود هاشم، أن هذه الورشة تأتى فى إطار التحضيرات للمنتدى الحضرى العالمى، والذى تستضيفه مصر فى نوفمبر المقبل، وتهدف الورشة لاستعراض البرنامج الإقليمي والاتفاق على إطار عمل لجمع البيانات والتحقق منها استعدادًا لتقييم قطاع الإسكان في المنطقة، كما تتيح الفرصة لتبادل المعرفة من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات الإقليمية لتطوير الاستراتيجيات والملفات الوطنية للإسكان، بهدف خلق بيئة داعمة تعزز الجهود المحلية لتنفيذ استراتيجيات الإسكان الفعالة والشاملة.



واستعرضت المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية فى مجال التنمية العمرانية، بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومنها المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، مؤكدة أن مصر استطاعت تحقيق تقدم ملحوظ في تطوير مشروعات الإسكان الميسور، وتوسيع نطاق الخدمات الإسكانية لتشمل جميع الفئات الاجتماعية، بالتوازي مع الجهود الحثيثة لتحسين البيئة الحضرية وتعزيز استدامتها.



وأشارت المهندسة نفيسة محمود هاشم، إلى أن ورشة العمل جاءت بمثابة منصة لتبادل المعرفة والخبرات بين الدول العربية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم استراتيجيات الإسكان وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة، كما ناقشت أفضل الممارسات الإقليمية لتطوير استراتيجيات الإسكان الوطنية، وسبل تبني سياسات شاملة تلبي احتياجات النمو السكاني المتزايد في المدن العربية، كما تناولت الورشة الجهود المبذولة لتحقيق الهدف الحادى عشر من أهداف التنمية المستدامة، الذي ينص على جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.