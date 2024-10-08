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أخبار مصر

وزير البترول يشارك في مؤتمر هامبورج للاستدامة

المهندس كريم بدوي
المهندس كريم بدوي وزير البترول، فيتو

شارك المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية فى فعاليات مؤتمر هامبورج للإستدامة الذى تنظمه الحكومة الاتحادية الألمانية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة مايكل أوتو للإستدامة ومدينة هامبورج.

كما يشارك فيه عدد من رؤساء الدول والحكومات وصانعي السياسات والخبراء وقادة الأعمال والمؤسسات المالية والمجتمع المدني من جميع أنحاء العالم.

والقى المهندس كريم بدوى كلمة فى افتتاح الجلسة الحوارية التي أقيمت بعنوان "الهيدروجين الأخضر: إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية"  استعرض فيها جهود الحكومة المصرية لتحفيز استثمارات الهيدروجين كمصدر واعد للطاقة منخفضة الكربون.       

واشار الى اهم المشروعات للحكومة المصرية في هذا المجال بإستغلال المزايا المتاحة عبر أنشطة سلسلة القيمة لصناعة الهيدروجين في مصر، بما في ذلك الموقع الجغرافي الاستراتيجي، ووفرة مصادر الطاقة المتجددة، والبنية التحتية القوية المتطورة والشراكات الموسعة مع مقدمي تكنولوجيا الهيدروجين العالميين.
و أضاف الوزير أن مصر تعمل على بناء شراكات قوية وتعاون إقليمى وعالمي خاصة في مجال الهيدروجين من أجل دعم دور مصر لتصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في أوروبا.

وعلى هامش الجلسة بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع السيدة جوان بيتي مديرة العمليات في مؤسسة التنمية الصناعية في جنوب أفريقيا فرص التعاون في مجال الهيدروجين وكذلك في قطاع التعدين في ظل الخبرات الكبيرة لجنوب افريقيا في هذا القطاع الحيوى.

 

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