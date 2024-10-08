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محافظ الغربية يفتتح المعرض الفني ويشهد احتفالية مديرية التعليم بالعيد القومي

محافظ الغربية يفتتح
محافظ الغربية يفتتح المعرض الفني احتفالا بالعيد القومي

 شهد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية وناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الاحتفالية الكبرى التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالغربية احتفالا بالعيد القومي الـ 226 لمحافظة الغربية وانتصارات أكتوبر المجيدة.

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 وافتتح محافظ الغربية المعرض الفني عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي والعيد القومي لمحافظة الغربية وانتصارات السادس من أكتوبر، والذي يضم أكثر من 777 لوحه فنيه مختلفة، وتفقد المحافظ ومرافقوه أجزاء المعرض الذي شارك في تقديم أعماله أقسام التعليم المختلفة بالمديرية من المجال الصناعي والزراعي، التربية الفنية، التعليم الفني، الصحافة، الاقتصاد المنزلي والمكتبات، حيث شمل المعرض عددًا من المعروضات الفنية المتنوعة إلى جانب المجسمات الفنية للمشروعات القومية التي تم تنفيذها في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 

 وخلال جولته التفقدية في أركان المعرض، أشاد المحافظ بجودة المعروضات والحس الوطني الذي يتمتع به الطلاب والمعلمون، ومدى مهارتهم في توثيق تلك الإنجازات، مقدما الشكر والتقدير لوكيل وزارة التربية والتعليم والمعلمين على الجهد المبذول لتنمية مواهب وقدرات التلاميذ لتقديم أعمال ومشغولات فنية بصورة متميزة، كما قدم شكره للطلاب وأولياء الأمور لجهودهم البارزة مع الطلاب والتي ظهرت جليا من خلال المعرض المتكامل.

 وبعد ذلك شهد محافظ الغربية العروض الرياضية المتميزة والتي شارك فيها 128 طالبا من مدارس المحافظة، وبدأت العروض بعرض بعنوان "الناجح يرفع ايده" بمشاركة 80 طالبا وطالبة بمدرسة الفرير بغرب المحلة أعقبه عرض بعنوان إنجازات بلدنا بمشاركة 48 طالبة بمدرسة الشهيد محمد كامل نور للبنات بشرق طنطا.

وأعرب المحافظ، عن سعادته البالغة وفخره بالمشاركة في هذا الحدث الرائع الذي تنظمه مديرية التربية والتعليم بمشاركة هذا العدد الكبير من الطلاب، ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي الـ 226 والذي يتزامن مع انتصارات أكتوبر المجيدة، مشيدا، بالعروض الرياضية مؤكدا على أهمية ممارسة الرياضة في المدارس بشكل جاد ومتكرر وليس مجرد حصة عادية بلا ممارسة فعلية، لافتا إلى أن ممارسة الرياضة شيء أساسي ومؤثر في حياتنا، كما أن ممارسة رئيس الجمهورية للرياضة يشجع جميع المصريين على ممارسة الرياضة.

واختتمت الاحتفالية بإهداء مديرية التربية والتعليم ومدرسة رويال دروعا تذكارية لمحافظ الغربية تقديرا لجهوده المبذولة في دعم الطلاب، كما حرص المحافظ على التقاط صور تذكارية مع الطلاب وسط أجواء من الفرح والبهجة.

 

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