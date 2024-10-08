طريقة عمل البان كيك، حلوى لذيذة ومغذية قدميها على الإفطار

طريقة عمل البان كيك، البان كيك من الحلوى الغربية الشهيرة التى تقدم عادة على وجبة الإفطار مع الاضافات المختلفة مثل العسل أو الزبادى أو الفاكهة.

وطريقة عمل البان كيك، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد الصغار.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل البان كيك.

مكونات عمل البان كيك:-

1 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1 بيضة

1 كوب حليب

2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة

1 ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري)

طريقة عمل البان كيك:-

في وعاء كبير، اخلطى الدقيق، السكر، البيكينج بودر، والملح.

في وعاء آخر، اخفقي البيضة مع الحليب والزبدة المذابة والفانيليا حتى تتجانس.

اسكبى المكونات الرطبة فوق المكونات الجافة ببطء، واستخدمى مضرب يدوي أو شوكة لخلط الخليط حتى يتجانس ولا يكون هناك كتل.

احرصى على عدم المبالغة في الخلط.

سخّني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة.

يمكنك دهنها بقليل من الزبدة أو الزيت.

اسكبى مقدار ربع كوب من الخليط في المقلاة الساخنة.

اتركى البان كيك على النار حتى تظهر فقاعات صغيرة على السطح ثم اقلببها بإستخدام ملعقة واتركيها لمدة 1-2 دقيقة أخرى حتى تنضج تمامًا.

قدّمب البان كيك ساخنا مع العسل، أو أي إضافات أخرى مثل الفواكه أو الكريمة.

البان كيك

ولعمل الكيك العادى

مكونات عمل الكيكة العادية:-

3 أكواب دقيقة

5 بيضات

كوب لبن حليب

كوب سمن على زيت

كيس فانيليا

كيس بيكينج بودر

2 كوب سكر

طريقة عمل الكيكة العادية:-

نشعل الفرن ونتركه يسخن.

يجب أن نتأكد من أن جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض مع الفانيليا وتضرب جيدا حتى يصبح لون البيض فاتح.

ثم نضيف اللبن والزيت والسمن ونضرب جيدا، ثم نضيف السكر تدريجيا مع الخفق حتى يذوب السكر.

ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق المنخول ونضيف له البيكينج بودر ونقلب جيدا.

ثم نضيف خليط البيض واللبن تدريجيا على الدقيق مع التقليب المستمر.

ونعجن جيدا بالمضرب اليدوى حتى نحصل على قوام ناعم خالى من تكتلات الدقيق.

ثم نحضر صينية الفرن وندهنها بالسمن ثم نعفرها بالدقيق.

ثم نصب عجين الكيك فى الصينية، وتدخلها الفرن الساخن.

نترك الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة، مع مراعاة عدم فتح الفرن قبل هذه المدة.

بعدها نخرج الكيك من الفرن.

ثم نقوم بعمل اختبار للكيك حيث نخل السكين فى منتصف الكيك لو كان نظيف فهذا يعنى أن الكيك أصبح جاهز، أما لو السكين خرج ملطخ بالعجين فهذا يعنى أنها تحتاج دقائق أخرى فى الفرن.

وبعد التأكد من نضج الكيك، يجب نخرجها ونتركها تبرد تماما، ثم نقطعها ونقدمها مع العصير أو الشاي باللبن.

ويمكن تزيينها بالصوصات المختلفة أو العسل أو رشها بالمكسرات وجوز الهند حسب الرغبة، فهى شهية ولذيذة فى جميع حالاتها.