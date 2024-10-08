الأنبا يواقيم يزور ديوان عمدة قرية كومير بالأقصر لتعزيز الروابط الاجتماعية (صور)

حرص نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، على زيارة إلى ديوان عمدة قرية كومير التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، ويأتي ذلك ضمن زيارته الرسمية التفقدية وتهنئته عمده قرية كومير بمناسبة زفاف أبناءه.

اسقف إسنا وأرمنت

وضم الوفد كلًا من، القمص متاؤس القمص زخاري وكيل مطرانية إسنا وأرمنت، والقمص تادرس رياض، والقس موسي هلال، والقس انجيلوس لطفي، والقس ابراهيم عبادي كهنة مطرانية إسنا، وعدد من أقباط قرية كومير.

وكان باستقبالهم العمدة ماهر فرغلي، والمهندس أحمد رمضان أمين مساعد حزب مستقبل وطن لأمانة مركز إسنا، بجانب حضور عدد من عمد ومشايخ والأهالي من الأقباط والمسلمين بالقرية.

وتناول اللقاء تأصيل الروابط الاجتماعية بين المسلمين والأقباط وإرسال رسالة للعالم، وفى داخل مصر، أن هناك روح انتماء وأخوة وترابط بين المسلمين والأقباط.

وتعكس زيارة نيافة الأنبا يواقيم والوفد المرافق له إلى ديوان عمدة قرية كومير مدي العلاقات القوية التي ترابط أواصر العلاقات الاجتماعية والإخاء بين المسلمين والأقباط من أبناء محافظة الأقصر.

من جهته، أعرب العمدة ماهر فرغلي عمدة قرية كومير وأهالي القرية، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لهذه الزيارة التاريخية لزيارة وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والتي تتناول روح المواطنة وتلاحم قطبى الأمة المسلمين والأقباط من أبناء محافظة الأقصر العريقه.

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