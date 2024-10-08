الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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سياسة

فريد زهران: إسقاط عضوية إسرائيل من مجلس التحالف التقدمي انتصار للقضية الفلسطینية

فريد زهران رئيس
فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فيتو

أكد فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورئيس التحالف الدیمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، أن قرارات مؤتمر التحالف التقدمي العالمي بدعم القضية الفلسطينية وإدانة سياسة الكيان الإسرائيلي المحتل، وإسقاط عضوية إسرائيل من مجلس إدارة التحالف التقدمي، يعتبر انتصارا للتحالف وللقضية الفلسطینية، وللضمير الإنساني.  

الموقف الموحد لأحزاب التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي

وأعرب زهران عن سعادته بالموقف الموحد لأحزاب التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي الذي نتج عنه حصوله على أربعة مقاعد في مجلس إدارة التحالف  التقدمي، ومقعد في المجلس الرئاسي للتحالف ورئاسة لجنة الجندر العامة، وقبول العضویة الکاملة لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في التحالف التقدمي العالمي ضمن 119 حزبا من أنحاء العالم.
 

 ضرورة التحرك الدولي على جميع المستويات وفضح الممارسات الوحشية للكيان الصهيوني 

وقال  زهران: إن هذه النتائج تؤكد ضرورة التحرك الدولي على جميع المستويات وأهمية التواصل مع الأحزاب والمؤسسات لشرح عدالة قضيتنا وفضح الممارسات الوحشية للكيان الصهيوني.
 

دعوة الأحزاب المشاركة إلى دعم القضية الفلسطينية 

وأوضح زهران أن وفد التحالف الدیمقراطي الاجتماعي في العالم العربي المشارك في المؤتمر العالمي للتحالف التقدمي الذي جرت  أعماله في تشیلي من ٤ إلی ٧ أكتوبر، دعا الأحزاب المشاركة إلى دعم القضية الفلسطينية وحث الحكومات والمؤسسات الفاعلة  للعمل على إنهاء الاحتلال والوقف الفوري للعدوان على الشعبين الفلسطيني واللبناني وإقرار حق الشعوب في تقریر مصیرها واستقلالها.

وقدم رئيس التحالف الديمقراطي الاجتماعي الشكر لكل الدول العربية الأعضاء في التحالف ودول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية الذين رفضوا التصويت لاسرائيل.

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