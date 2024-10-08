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سياسة

كامل الوزير: نستورد ورق فويل بـ140 مليون دولار وليس لدينا مصنع واحد ينتجه

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

استعرض الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، جهود الوزارة فى توفير فرص عمل لمختلف فئات المجتمع، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف زيادة عدد المصانع وزيادة الانتاج بما يساعد فى توفير فرص عمل جديدة لخفض معدلات البطالة 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعرض خطط وزارة الصناعة، واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

تأهيل وتدريب جيد للعمالة بالمصانع

وأضاف: أيضا نستهدف تأهيل وتدريب جيد للعمالة بالمصانع، وذلك لضمان جودة الإنتاج، بالإضافة إلى تصدير العمالة للخارج 

وتابع، عندنا 41 مركز تدريب، و121 محطة تدريبية، وكذلك لدينا مدارس صناعة جيدة مثل السويدى ومحمود العربى، وهذه النماذج الجيدة تساعد فى تخريج عامل جيد والمصانع تتنافس عليه

وعرض الوزير، التعاون مع القطاع الخاص فى الاستفادة من ال 41 مركز تدريب التابعين للوزارة، قائلا،: لو كل شركة او مصنع عاوز ياخد مركز بكامل خدماته، علشان يدرب ويأهل العمالة، أنا مستعد أتحمل التكلفة لمدة سنة واتنين وتلاثة، من أجل تخريج عمالة مؤهلة فى النهاية.

 ووجه حديثه للنواب من أصحاب المصانع داخل القاعة، مثل النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب والنائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة، موجها عرضه عليهم.

رقم مفزع فى استخدام ورق الألومنيوم

وتابع الوزير: هناك رقم مفزع فى استخدام ورق الألومنيوم، حيث نستورد ورق فويل بنحو 140 مليون دولار، وليس لدينا مصنع واحد ينتجه، ولو أقدر أقول للناس متكلوش فى ورق الفويل.

وأكد أنه أصبح هناك محددات للتنازل عن الأرض الصناعية بما يقضى على السماسرة. 

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