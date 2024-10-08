كامل الوزير يكشف أمام النواب تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة

أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير وزارتي الصناعة والنقل، أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 بعد العرض على رئيس الجمهورية.

تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن خطط وزارة الصناعة، واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

مدة الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030

وأوضح وزير الصناعة، أن مدة الاستراتيجية الوطنية للصناعة 6 سنوات يتم تنفيذها على 3 مراحل، تستهدف كافة القطاعات.

التوسع في صناعات المستقبل

وأشار الوزير، إلى أن الخطة تستهدف التوسع في صناعات المستقبل والصناعة الخضراء والهيدروجيين الأخضر، وهو الأمر الذي يستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج القومي بحلول 2030.

رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي

وأكد كامل الوزير، أن الاستراتيجية الوطنية تستهدف كذلك رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج القومي الإجمالي، فضلا عن تشغيل الأيدي العاملة وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل، بما يساهم في الحد من البطالة.

تقديم الدعم الفني للمصانع المتعثرة

وأعلن وزير الصناعة، أن الاستراتيجية تستهدف كذلك تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، فضلا عن حل مشكلات المصانع المتعثرة.

جلسة البرلمان بحضور كامل الوزير

وقال كامل الوزير: تم بناء الاستراتيجية الوطنية للصناعة على أسس واقعية من خلال دراسة احتياجات السوق المصري، وحجم الخامات المتوفرة في السوق، فضلا عن القدرات الإنتاجية للمصانع في كل تخصص سواء الخاص أو الحكومي أو الحربي.

وأكد وزير الصناعة، أن الاستراتيجية ترتكز على خدمة تطوير الصناعة، وفقا لأسلوب علمي من خلال المراكز البحثية، فضلا عن العمل على تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة.

كامل الوزير أمام جلسة النواب

وأشار إلى التعاون مع القطاع الخاص في الأنشطة الصناعية، باعتباره شريك أساسي، قائلا: نسعى لتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي من خلال صناعات منافسة من حيث السعر والجودة حتى يتحقق لها النجاح وتصبح صناعة مستدامة.