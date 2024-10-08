تواصل فعاليات ملتقى التوظيف بالأقصر لتوفير 100 فرصة تدريب (صور)

دشنت وحدة منصة “أيادي مصر” برئاسة نجوى علي النوبي بديوان عام محافظة الأقصر، بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص برئاسة نورا أحمد عثمان، أولى برامجها التدريبية على هامش ملتقى التوظيف الذي أقيم خلال الشهر الماضي بالأقصر، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وإشراف الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر.

ملتقى التوظيف

وتم تنظيم دورة تدريبية بعنوان "اجتياز المقابلة الشخصية"، وذلك بقاعة المؤتمرات الدولية، وتهدف الدورة إلى تطوير مهارات الشباب وتحقيق النجاح في سوق العمل.

قدمت الدورة المدربة مروة عبد الفتاح، وتم مناقشة بعض العناصر الأساسية للدورة مثل التحضير الأمثل للمقابلة الشخصية، وكيفية الإجابة عن الأسئلة الصعبة بذكاء وثقة، ولغة الجسد وأثرها في ترك انطباع إيجابي، وأهم النصائح لتجاوز التوتر والقلق أثناء المقابلة، وتقنيات إقناع مسؤولي التوظيف بقدراتك.