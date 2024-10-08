الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مركز ومدينة إسنا يتابع انتظام الدراسة وتسليم الكتب للطلاب (صور)

انتظام الدراسة وتسليم
انتظام الدراسة وتسليم الكتب للطلاب

أجرى  الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا في الأقصر، وأحمد عبد الواحد مدير إدارة إسنا التعليمية  زيارة إلى مدارس مستعمرة الرى للتعليم الأساسي، وفاطمة الزهراء الثانوية المشتركة، والشهيد هاشم الابتدائية بالدير.

العام الدراسي بالأقصر 

وتابع رئيس مركز ومدينة إسنا موقف المدارس للعام الدراسى الجديد واستلام الكتب وسد العجز من المعلمين عن طريق العمل بالحصة وذلك طبقا لتعليمات وزير التربية والتعليم.  


وشهد رئيس المركز احتفالية الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة وذلك بمدرسة مستعمرة الري للتعليم الأساسي وقدم الأطفال عرض أوبريت بسيط عن حرب 6 اكتوبر.

جاء ذلك فى إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المدن والمراكز بضرورة المتابعة المستمرة للعملية التعليمية وتذليل اي معوقات.

 

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الأقصر مركز اسنا التربية والتعليم محافظة الأقصر وزارة التربية والتعليم الكتب الدراسية

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