الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس جامعة الأقصر تناقش آليات دعم النشر العلمي الدولي

أثناء التكريم، فيتو
أثناء التكريم، فيتو

كرمت الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، الدكتور باسم عبد العاطي، المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات، لاختياره ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيرًا في مستوى العالم.

 

مدرس كلية الحاسبات والمعلومات 

وأشادت الدكتورة صابرين عبد الجليل، بهذا الإنجاز المستحق، الذي أُضيف لإنجازات علماء الجامعة وإسهامهم في رفع اسم جامعة الأقصر في مختلف المحافل الدولية، والتصنيفات العالمية.

 

النشر العلمي الدولي

وفي سياق متصل التقت الدكتورة صابرين عبد الجليل، أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، الذين شاركوا  بالنشر العلمي في مجلات تصنيف Q1، للوقوف على التحديات التي تواجههم في عملية النشر العلمي الدولي، ولطرح سبل الدعم اللازمة لتذليل كافة المعوقات، بمايحقق حصول الجامعة على  تصنيف ضمن الجامعات العالمية.


حضر اللقاء من كلية الطب الدكتورة مروة عبد الهادي أحمد، الدكتور هاني أبو علم، الدكتور محمود فاروق، ومن كلية العلوم الدكتور محمد علام أحمد، الدكتور محمد عبد الصبور فهمي، ومن كلية الحاسبات والمعلومات الدكتور باسم عبد العاطي عبد العال الدكتور محمد عبد الحميد محمد علي،الدكتور ابراهيم شوقي ابراهيم، الدكتور محمد ربيع سعد، الدكتور موسى الخضر حسني.


ووجهت الدكتورة صابرين عبد الجليل بأهمية وضرورة دعم العلماء والباحثين، والعمل على إتاحة فرص الشراكات مع الباحثين من الخارج، لتحقيق أقصى استفادة تخدم تطوير البحث العلمي، وتفعيلًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" ومن خلال تنفيذ شراكات علمية مع  الجامعات بالأقاليم المختلفة، بمختلف المجالات البحثية.

 

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