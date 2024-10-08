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اقتصاد

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" 

 وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة  1.53% عند مستوى 31331 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.78%  عند مستوى 38616 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.49% عند مستوى 13588 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73%  عند مستوى 7516 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% عند مستوى 10717 نقطة، وانخفض    مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.87% عند مستوى 3214 نقطة.

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