تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.53% عند مستوى 31331 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.78% عند مستوى 38616 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.49% عند مستوى 13588 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% عند مستوى 7516 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% عند مستوى 10717 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.87% عند مستوى 3214 نقطة.