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أخبار مصر

مطار القاهرة يجري تجربة طوارئ لحريق طائرة على المهبط (فيديو)

مطار القاهرة، فيتو
مطار القاهرة، فيتو

 بدأ منذ قليل سلطات مطار القاهرة الدولي، تنفيذ تجربة طوارئ متسعة النطاق بأرض مهبط مطار القاهرة الدولي، وذلك من أجل رفع الكفاءة التدريبية لكافة الجهات ذات الصلة بخطة إدارة الأزمات والطوارئ بمشاركة رجال الشرطة والإسعاف والدفاع المدني.

 جاء ذلك بحضور قيادات وزارة الطيران المدني ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ورئيس شركة ميناء القاهرة الجوي،  ونائب وزير الطيران المدني الطيار منتصر مناع. 

ونجح مطار القاهرة في إجراء التجربة بنجاح شامل وفق المعايير العالمية وسرعة التعامل مع الحرائق. 

وتم اجراء تجربة الطوارئ داخل أرض المهبط وساحة المطار، حيث تم اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لمنع تأثر الحركة الجوية وعمليات المطار وحركة المرور المعتادة داخل وخارج مطار القاهرة بإجراء سيناريو التجربة.

 

أسباب إجراء تجارب الطوارئ بمطار القاهرة 

 ويأتي تنفيذ هذه التجربة استجابة من مطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية لتنفيذ تعليمات سلطة الطيران المدني المصري والمنظمة الدولية للطيران المدنى ICAO بتنفيذ تجارب الطوارئ بصفة دورية، للوقوف على جاهزية المطارات المصرية والارتقاء بالمستوى التدريبي في كافة التخصصات لمواجهة أي أحداث طارئة.

 

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