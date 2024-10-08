الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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سياسة

كامل الوزير: انتهى عهد تسقيع الأراضي

كامل الوزير بجلسة
كامل الوزير بجلسة مجلس النواب، فيتو

استعرض الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، عددا من الخدمات التى تم تحقيقها خلال الفترة الأخيرة فى قطاع الصناعة، معلنا عن إطلاق منصة مصر الرقمية الصناعية فى سبتمبر 2024، والتى تستهدف تيسير حصول المستثمرين على مختلف الخدمات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعرض خطط وزارة الصناعة، واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

تسهيل الاجراءات والحصول عليها الكترونيا

وأوضح الوزير، أن الهدف من المنصة الاليكترونية تسهيل الاجراءات والحصول عليها الكترونيا سواء التقديم على الأراضى وسداد كافة الرسوم من خلالها وغيرها.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المنصة، تخصيص الأراضى وإصدارالتراخيص، وجارى إعداد باقى الخدمات فى المراحل القادمة، مؤكدا أن كل من يريد الحصول على قطعة أرض سيحصل عليها فى المكان الذى يريده.

وقال الوزير،: " محدش هياخد أرض يسقعها.. انتهى العهد ده خلاص"

واستعرض الوزير، عدد من الإجرءات التى قامت بها الوزارة خلال الفترة الأخيرة، منها طرح عدد 1124 قطعة أرض بعدد 14 محافظة وتقدم عدد كبير من المستمثرين وقاموا بدفع المقدم، وبالفعل تم تخصيص نحو 267 قطعة منها، بعد اسيتفاء كامل الشروط، وتم إعلان نتيجة الطرح خلال 3 اسابيع.

وأشار إلى أن المستثمرين الذين لهم طلبات مختلفة عن مواصفات الأراضى المطروحة، سوف أجلس معهم وأحاول تلبية طلباتهم.

 تخصيص 370 قطعة أرض لعدد من المصانع والمستثمرين

وتابع، كما تم تخصيص 370 قطعة أرض لعدد من المصانع والمستثمرين، وإصدار نحو 1665 رخصة وإصدار 2458 سجل صناعى خلال هذه الفترة، منهم 1089 دائم والباقى محدد المدة حتى استيفاء الملاحظات بشرط عدم التأثير على المنتج.

وأضاف، كما تم إصدار 269  رخصة بناء خلال تلك الفترة، واقامة توسعات فى المناطق الصناعية، وكذلك الحصول على أراضى تابعة لوزارة الزراعة وسيتم تخصيصها للمصانع للاستفادة منها.

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