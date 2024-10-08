الأمن العام يضبط 5 عناصر إجرامية لارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية والمساكن 

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الغربية – المنيا – الجيزة) من ضبط 5 عناصر إجرامية لارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية والمساكن.



وفى مديرية أمن الغربية؛ ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") تخصص نشاطهما الإجرامى فـى إرتكاب وقائع السرقات المتنوعة بدائرة قسمى شرطة "أول وثان المحلة".. وإعترفا بإرتكابهما (4 وقائع سرقة "دراجات نارية - متعلقات شخصية)، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المستولى عليها.



وفى مديرية أمن المنيا؛ ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا) تخصص نشاطهما الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية وإعادة بيعها وإعترفا بإرتكابهما (16 واقعة سرقة)، وأضافا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميليهما "سيىء النية" (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") أمكن ضبطهما، وكافة المسروقات.



وفى مديرية أمن الجيزة؛ ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بالجيزة) لقيامة بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع" بدائرة قسم شرطة العجوزة.. وإعترف بإرتكابه عدد (2 واقعة سرقة بذات الأسلوب)، وأرشد عن كافة المسروقات المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.



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