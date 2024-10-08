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محافظات

جامعة بنها تنظم قافلة رياضية بقرية عرب جهينة بشبين القناطر

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو

نظمت جامعة بنها قافلة رياضية بمركز شباب عرب جهينة بشبين القناطر، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

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ندوة عن النشاط البدني ودوره في تعديل السلوك
جاء ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتنسيق مع  رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد الفرماوى مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.
وتمت القافلة بإشراف الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية والدكتور هانى زكريا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم تنظيم ندوة عن النشاط البدني ودوره في تعديل السلوك ومكافحة أمراض العصر للشباب.

 

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الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية

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