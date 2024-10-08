الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 8 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة

النقد الأجنبى
النقد الأجنبى

 واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من  8 ملايين جنيه.

تحرير 1487 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 53 سيارة ودراجة نارية متروكة

حالة الطرق اليوم، احذر، زحام مروري خانق بهذه الشوارع والكباري بالقاهرة والجيزة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية اتجار بالنقد الاجنبي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى الاتجار في العملات الأجنبية

مواد متعلقة

تحرير 1487 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 53 سيارة ودراجة نارية متروكة

حالة الطرق اليوم، احذر، زحام مروري خانق بهذه الشوارع والكباري بالقاهرة والجيزة

تحرير 297 مخالفة لمحال تجارية بسبب عدم ترشيد استهلاك الكهرباء بالمحافظات

ضبط 136 فرد خرطوش و48 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

رادارات المرور ترصد 10 آلاف مخالفة تجاوز السرعة أعلى الطرق خلال 24 ساعة

أخبار الحوادث اليوم، بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال، حيثيات إعدام سفاح التجمع، القبض على فنان شهير هارب من أحكام

مؤمن زكريا في تحقيقات السحر المفبرك: أقنعوني إني معمولي عمل وخططوا لبيع الفيديو بـ5 ملايين جنيه

المحكمة في حيثيات حكمها على شريكة سفاح التجمع: قدمت ابنتها للمتعة الحرام وتاجرت بأعراض الفتيات للتربح

الأكثر قراءة

الأهلي يُنهي تجربة بيرسي تاو ويرفض تجديد عقده

رسميا، نقل تبعية صندوق مصر السيادي لمجلس الوزراء بعد موافقة النواب

تركيا تسعى لبناء 1000 مصنع في مصر

10 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

انطلاق مراسم اصطفاف الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بحضور السيسي

السيسي يشهد مراسم اصطفاف الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني (بث مباشر)

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 8-10-2024 في الأسواق

الأهلي يؤجل تجديد عقد الشناوي وهذه حقيقة طلبه 50 مليون جنيه في الموسم

منوعات

المزيد

الأرض على موعد مع 7 كسوفات كلية للشمس على مدار العقد المقبل

روسيا تطور ذراعا اصطناعية لاستعادة حركة اليد بعد الإصابة بالسكتات الدماغية

بقوة مدمرة ويفوق "هيلين"، إعصار ميلتون يتجه إلى فلوريدا وأوامر إخلاء إلزامية

وفاة العقيد الإسرائيلي إلحنان تننباوم الذي أغراه حزب الله بصفقة مخدرات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 8-10-2024 في الأسواق

10 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 8- 10-2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 8- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام مانويل بيليجريني أكبر مدرب في تاريخ الدوري الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ابنتا شعيب، هل هما ابنتا نبي؟ وما هو اسم زوجة موسى؟

أهمها إدراك النص، علي جمعة يشرح أركان الفتوى الثلاثة

أحاديث حول فضل الاستشهاد في سبيل الله

المزيد
الجريدة الرسمية