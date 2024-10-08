الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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اقتصاد

"تحديث الصناعة" ينظم ندوة حول برامج الدعم الفنى وشهادات الجودة المتخصصة

ندوة حول برامج الدعم
ندوة حول برامج الدعم الفنى وشهادات الجودة المتخصصة، فيتو

نظم  مركز تحديث الصناعة  ممثلًا في فرع طنطا ندوة توعوية لتعريف المجتمع الصناعي ببرامج الدعم الفني المقدمة بدعم خاص من وزارة الصناعة تتمثل في شهادات الجودة المتخصصة وشهادات تطابق المنتجات ومجالات التحول الرقمي وزيادة المكون التكنولوجي وخدمات الاستدامة والاقتصاد الأخضر وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للمناطق الإستثمارية والتكنولوجية ممثلة فى منطقة بنها الإستثمارية.

 

 

 ويأتى ذلك  بحضور ممثلي كبرى المصانع في المنطقة بقطاع الصناعات الغذائية ومواد التعبئة والتغليف الغذائى،  ويأتى ذلك في ختام الندوات التوعية التي ينفذها مركز تحديث الصناعة مع شركاء التنمية.

 

زيادة التنافسية للشركات المصرية

وعرض ممثلو المركز سبل الاستفادة من حزمة الخدمات الفنية بغرض تطوير المجالات سالفة الذكر وتوضيح أهميتها في زيادة التنافسية للشركات المصرية مما يؤهلها للتصدير.


ويأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الصناعة والمركز لتعزيز الشركات وبما يتواكب مع التغيرات الصناعية العالمية.

 

تحديث الصناعة يطلق نسخة جديدة من موقعه الإلكتروني

أطلقت دعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني للمركز، وذلك بعد تحديث المحتوى وكذلك الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء في مختلف المنشآت الصناعية.

 

ويتطلع مركز تحديث الصناعة من خلال موقعه الإلكتروني الجديد لمواصلة رحلة الدعم والتطوير للقطاعات الصناعية والعمل على البرامج المتنوعة التي تساهم في تمكين التصنيع محليًا وغيرها من الخدمات التي والبرامج التي تتكامل لخلق صناعة مصرية تنافسية.

ونجح المركز منذ توليه مسؤولية تحديث وتطوير الصناعة المصرية عام 2000 في تقديم 120 ألف خدمة لأكثر من 9 آلاف عميل في 11 قطاعا صناعيا متخصصا، لدراسة مشاكلها واحتياجاتها، من خلال وضع استراتيجيات وخطط التطوير لتحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية لتلك المنشآت، وتطوير أنظمة العمل بداخلها بكل ما تحتاجه من تدريب وبناء قدرات وإرساء تطبيقات التحول الرقمي وربط الصناعة بالبحث العلمي.

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