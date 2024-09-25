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اقتصاد

"تحديث الصناعة" يوقع بروتوكول تعاون مع شركة لتصنيع حافلات النقل الجماعي

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

شهدت  دعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة توقيع بروتوكول تعاون بين المركز وشركة "إم سي في" والتي تعد من الشركات الرائدة في مجال تصنيع حافلات النقل الجماعي وواحدة من أكبر الصروح الصناعية المصرية.

ويهدف البروتوكول إلى تطوير موردي شركة "إم سي في" للتوافق مع متطلبات الشركة والمواصفات العالمية خصوصا في إطار القاعدة التصديرية الواسعة للشركة وتواجد منتجاتها في الأسواق الأوروبية والتوافق مع متطلبات شركة فولفو العالمية في إطار اتفاقية تصنيع حافلات كهربائية لشركة فولفو بمصانع "إم سي في" مما يؤهل الموردين لتوريد الصناعات المغذية لمصانع فولفو العالمية.

ويأتي هذا البروتوكول ضمن اهتمام مركز تحديث الصناعة بتعزيز ملف تمكين التصنيع محليًا والعمل على دعم مختلف القطاعات الصناعية بتوفير قاعدة بيانات للموردين المحليين بدلًا من الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة.

 

زيادة تنافسية المنتجات المحلية المصرية 

ويأتي هذا في إطار أنشطة مركز تحديث الصناعة لزيادة تنافسية المنتجات المحلية المصرية لتكون بديلًا لمثيلاتها المستوردة، ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة، من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين توفر مُنتجًا بسعر مُنافس وبجودة عالية.

 

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تحديث الصناعة يعقد ندوة للتعريف ببرامج الدعم الفني المقدمة

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