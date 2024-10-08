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ثقافة وفنون

فيومي أبو ركبة، حكايات حمدي الوزير مع كرة القدم والفن

حمدي الوزير، فيتو
حمدي الوزير، فيتو

يصادف اليوم ٨ أكتوبر عيد ميلاد الفنان حمدي الوزير الذي شارك في العديد من الأعمال الفنية الناجحة على امتداد مشواره الفني الثري.

بدايات الفنان حمدي الوزير

ولد حمدي الوزير فى بورسعيد ومنذ طفولته عشق الوزير كرة القدم، حتى أنه التحق بالنادي المصري البورسعيدي وظل يلعب به حتى بلغ 19 سنة، وكان زميله بالفريق الكابتن محسن صالح وعبود الخضري ومسعد نور.

كانت كرة القدم هي كل حياته، ولكن حدث شيء غير مساره كليًا، وذلك حينما كان في الصف الثاني الإعدادي، ووجد زملاء له يقومون بالتمثيل في “حوش” المدرسة فسخر منهم فالمخرج قال له تعالى، وشعر بالانجذاب للفريق وأصبح بطلًا معهم في المسرحية التي كانوا يقومون بـ"بروفة" لها.

وقال حمدي الوزير عن هذه المسرحية في لقاء تليفزيوني سابق: "حصلنا على أفضل فريق مسرحي في منطقة القناة وبعدين روحنا الأوبرا القديمة وكان اللي بيحكم صلاح منصور وعمر الحريري، ووقتها خدت جائزة التمثيل ومن وقتها دخلت عالم التمثيل وتركت الكرة".  

بدأ حمدي الوزير مشواره الفني في نهاية سبعينيات القرن العشرين وبالتحديد عام ١٩٧٨ بمسلسل حصاد العمر، وكانت بداياته السينمائية قوية بشكل ملحوظ فشارك بدور في فيلم إسكندرية ليه مع المخرج يوسف شاهين في ١٩٧٩، كما شارك في عدة أعمال مميزة مثل سواق الأوتوبيس والتخشيبة في فترة الثمانينات، وأيضًا الجزء الثالث من مسلسل رأفت الهجان في عام 1992، ومن أعماله التليفزيونية البحار مندي، المزاد، أوراق مصرية، وحصل خلال مشواره على عدد من الجوائز.  

فيلم قبضة الهلالي.. محطة بارزة في مشوار حمدي الوزير

يظل دوره فيومي أبو ركبة في فيلم "قبضة الهلالي" إنتاج عام 1990 هو الدور الأبرز في مشوار حمدي الوزير الفني، ولم يقتصر نجاح الفيلم وشهرة الشخصية عند وقت عرضه فقط بل لا يزال “تريند” حتى يومنا هذا وأصبحت نظرة حمدي الوزير في فيلم "قبضة الهلالي"، أيقونة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث  يقوم رواد مواقع التواصل بصناعة "الكوميكس" الساخرة عليها، تعبيرا عن التحرش، بالرغم من أن تلك النظرة، في سياق الفيلم، كانت توعد وتهديد لبطل الفيلم يوسف منصور.  

 

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