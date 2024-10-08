حنفي جبالي يفتتح جلسة النواب، وبيان هام لوزير الصناعة

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي من المقرر أن تشهد عرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير وزارتي الصناعة والنقل، بيانًا بشأن خطط وزارة الصناعة خلال الفترة المقبلة.

وزير الصناعة يعرض خطة تطوير البنية الصناعية أمام النواب

كا يتعرض وزير الصناعة أمام النواب، استراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

متابعة ملفات الصناعة مع رئيس الجمهورية

يشار إلى أن الرئيس السيسي قبل أيام اجتماع مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

واطلع الرئيس على الموقف التنفيذي لعدد من الملفات ذات الصلة بالتنمية الصناعية والعمرانية، في إطار استراتيجية الدولة لتطوير القاعدة الصناعية وتحديثها، وكذا سبل توفير احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة من الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الجهود الجارية لتوطين صناعة معدات ووسائل النقل محليًا.

لقاء وزير الصناعة مع عدد من المستثمرين

كما عقد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع مستثمري محافظة قنا بحضور المحافظ والدكتورة ناهد يوسف،رئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث تم استعراض المشكلات التي تواجههم والتي تنوعت فيما بين عدم اكتمال الترفيق للمناطق الصناعية وبين عدم الحصول على اراضي خاصة بتوسعات الانشطة الصناعية القائمة.

تشكيل جمعية للمستثمرين في كل منطقة صناعية

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير انه سيتم استكمال المرافق فى كل المناطق الصناعية داخل محافظة قنا سواء بمنطقة هو الصناعية او الكلاحين او قفط وغيرها من خلال التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للطرق والكبارى والجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية.

وأشار كامل الوزير انه سيتم تشكيل جمعية للمستثمرين في كل منطقة صناعية يكون دورها الإشراف على أعمال التأمين والنظافة والصيانة.

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