تحديث الصناعة يعقد ورش عمل عن اشتراطات الأيزو والتراخيص بالصعيد

في إطار التعاون المثمر والبناء بين مركز تحديث الصناعة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفيما يخص مبادرة تنمية التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد، تم تنفيذ ورشتي عمل التعريف باشتراطات الأيزو 22000 والتعريف باشتراطات التراخيص لأعضاء تكتل العسل الأسود بمحافظة المنيا.

قام ممثل مركز تحديث الصناعة بشرح تفصيلى لاشتراطات الأيزو 22000 والتوافق مع متطلبات هيئة سلامة وصحة الغذاء وبالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والدفاع المدنى

متطلبات ترخيص عصارات العسل الأسود

ولقد تم شرح تفصيلى لمتطلبات ترخيص عصارات العسل الأسود بمحافظة المنيا تمهيدا لبدء العصارات فى إجراءات التراخيص وتوفيق الأوضاع.

تحديث الصناعة يطلق نسخة جديدة من موقعه الإلكتروني

أطلقت دعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني للمركز، وذلك بعد تحديث المحتوى وكذلك الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء في مختلف المنشآت الصناعية.

جاء ذلك بناء على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالاهتمام بملف التحول الرقمي لدعم القطاعات الصناعية المختلفة.

ويتطلع مركز تحديث الصناعة من خلال موقعه الإلكتروني الجديد لمواصلة رحلة الدعم والتطوير للقطاعات الصناعية والعمل على البرامج المتنوعة التي تساهم في تمكين التصنيع محليًا وغيرها من الخدمات التي والبرامج التي تتكامل لخلق صناعة مصرية تنافسية.

ونجح المركز منذ توليه مسؤولية تحديث وتطوير الصناعة المصرية عام 2000 في تقديم 120 ألف خدمة لأكثر من 9 آلاف عميل في 11 قطاعا صناعيا متخصصا، لدراسة مشاكلها واحتياجاتها، من خلال وضع استراتيجيات وخطط التطوير لتحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية لتلك المنشآت، وتطوير أنظمة العمل بداخلها بكل ما تحتاجه من تدريب وبناء قدرات وإرساء تطبيقات التحول الرقمي وربط الصناعة بالبحث العلمي.